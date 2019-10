Arsenal, Nicolas Pépé connaît des débuts compliqués

Peu en vue face à Manchester United, l'ancien lillois peine à justifier le montant de son transfert. Mais l'Ivoirien ne s'inquiète pas pour autant.

Etincelant, éblouissant, impressionnant, Nicolas Pépé a réalisé une très grande saison avec l'an dernier. Recruté contre 80 millions d'euros à cet été, l'international ivoirien est décevant depuis le début de saison. L'ailier de 24 ans peine à être décisif. En sept matches de , Nicolas Pépé a seulement délivré une passe décisive et a ouvert son compteur but la semaine dernière contre sur penalty. Pierre-Emerick Aubameyang lui ayant généreusement laissé le soin de le tirer afin de le mettre en confiance.

Ce lundi soir, lors du match nul contre (1-1), Nicolas Pépé n'a guère brillé davantage que lors de ses premières sorties avec les Gunners. Incapable de faire des différences et de se montrer décisif, l'Ivoirien commence à devenir la cible des supporters d'Arsenal sur les réseaux sociaux et les critiques pleuvent de plus en plus de la part des observateurs de la Premier League à son encontre.

Pépé : "Je ne suis pas assez performant"

Roy Keane n'a pas hésité à dézinguer Nicolas Pépé sur Sky Sports après sa triste performance contre Manchester United ce lundi soir : "Je suis déçu depuis qu’il a rejoint le club. Il n’a pas un grand langage corporel. Parfois nous cherchons des excuses aux joueurs. Ça prend du temps de s’installer dans un club. Mais quand vous voyez ce jeune joueur (Bukayo Saka) ce soir (hier), comparé à lui, Pépé a encore beaucoup de travail à faire".

Toujours présent à Arsenal au quotidien, Robert Pires qui a évolué durant six saisons sous le maillot des Gunners ne s'inquiète pas pour l'ancien Lillois. Le champion du monde 1998 a évoqué l'adaptation compliquée de Nicolas Pépé alors qu'il commentait la rencontre face aux Red Devils sur Canal + : "L'adaptation de Pépé c'est normal. Moi quand je suis arrivé, j'ai mis sept mois avant de m'adapter. La Premier League est à part, l'intensité est bien supérieure. Et pourtant j'arrivais d'un club du standing de l' ".

Nicolas Pépé, au micro de RMC, a fait son autocritique mais ne s'alarme pas non plus : "Mes débuts ? Ils ne sont pas faciles, il faut dire la vérité. Je ne suis pas assez performant au niveau de mes stats ou de ma percussion habituelle, ce n’est pas la même qu’à Lille ou lors du match de en début de saison. Il faut que la confiance revienne. Je ne suis pas très inquiet. Les gens peuvent être inquiets au niveau des statistiques mais moi, je ne le suis pas. Il faut que je continue à travailler parce que le niveau est différent, la langue aussi. C’est un nouveau championnat pour moi. Il faut que je m’adapte vite mais ça ne va pas tarder".