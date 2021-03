Arsenal, Mikel Arteta réagit aux rumeurs l’envoyant au Barça

Annoncé comme possible successeur de Koeman au Barça, Arteta a balayé cette possibilité d’un revers de la main.

A chaque conférence de presse, Ronald Koeman pousse un soupir. Censé incarné le renouveau du Barça depuis son arrivée en Catalogne l’été dernier, l’entraîneur néerlandais n’a pas convaincu et doit vivre avec la pression d’être sur un siège éjectable. Non pas à cause de ses résultats mais bien par celle des élections présidentielles, suite au départ de Josep Maria Bartomeu il y a quatre mois. Après des mois d’attente, le scrutin a lieu durant le week-end et l’identité du futur président pourrait bien avoir une incidence sur l’avenir proche de Koeman.

"Je ne m'inquiète pas pour Xavi. J'ai un contrat, a-t-il déclaré mardi. Quand nous saurons qui est le président, nous devrons parler et [il me montrera] sa volonté. Cette semaine, il n'y a que le match de demain (ce mercredi) contre Séville."

Il est vrai que la rumeur Xavi enfle depuis des mois. L’ancien maître à jouer du Barça est la promesse présidentielle de nombreux candidats et les socio ne demandent qu’à voir l’ancienne légende s’asseoir sur le banc du Camp Non. Mais il n’est pas le seul ancien de la Masia à voir son nom associé à la succession de Koeman.

Malgré des résultats compliqués avec Arsenal, Mikel Arteta est lié au Barça dans cette campagne électorale. Ayant fait ses gammes au centre de formation catalan, il n’a pourtant jamais évolué avec l’équipe première. Interrogé en conférence de presse sur ces rumeurs, Arteta a nié en bloc.

"Il y a toujours des spéculations lors d'élections à Barcelone. C'est un grand club. De toute évidence, j'ai été élevé là-bas en tant que joueur et je serai toujours lié à ce club. Mais, je suis pleinement concentré sur le travail que j'ai à faire ici, et nous avons beaucoup à faire."

Avec un contrat qui prend fin en juin 2023, se voit-il malgré tout un jour entraîner le Barça ? A cette question, l’entraîneur espagnol a préféré botter en touche.

"Aujourd'hui et demain, je suis le manager d’Arsenal et j'aime vraiment ça. Je veux faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait."

Avec une onzième place en Premier League et la perspective de ne disputer aucune compétition européenne la saison prochaine, il est vrai qu’Arteta a déjà du pain sur la planche dans cette fin de saison.