Arsenal - Mikel Arteta fier des progrès affichés par Nicolas Pépé

L'entraîneur d'Arsenal s'est félicité de pouvoir enfin compter sur un Nicolas Pépé en confiance et de plus en plus décisif cette saison.

Mikel Arteta affirme avoir vu Nicolas Pépé "parcourir un long chemin ces derniers mois" à Arsenal, l'Ivoirien commençant à prouver qu'il mérite la somme colossale déboursée pour le faire venir. Les Gunners ont battu leur record de transfert en l'attirant loin de Lille en 2019, l'ancien du SCO ayant été recruté pour près de 80 millions d'euros.

En difficulté depuis ses débuts, Nicolas Pépé compte désormais 10 buts marqués rien qu'en Ligue Europa cette saison. Une performance loin d'être anodine, qui lui permet de récolter les louanges de son entraîneur Mikel Arteta, lequel s'est satisfait de voir son ailier offensif apporter enfin la pleine mesure de son talent.

"La confiance en chaque joueur est cruciale"

"Son éthique de travail a été phénoménale et il décide de nombreux autres matchs et fait ce qu'il peut faire dans le dernier tiers d'une manière beaucoup plus cohérente. Je suis donc vraiment content de ses performances et maintenant il doit continuer comme ça" , a d'abord expliqué le technicien sur le site officiel des Gunners.

"La confiance en chaque joueur est cruciale et chaque fois que vous entrez sur ce terrain, s’ils se sentent en sécurité, s’ils se sentent protégés, s’ils se sentent soutenus par leur manager et leurs coéquipiers, c’est quelque chose de crucial, ils sont capables de performer. Ensuite, avec les choses qu'il pourrait faire mieux, il s'en sort beaucoup mieux aussi. Mais c'est tout un mélange qui se reflète dans sa performance", a ensuite analysé l'entraîneur d'Arsenal, fier de l'évolution de son élément offensif.

Une première saison de test dans le football anglais a vu Nicolas Pépé inscrire huit buts en 42 apparitions, mais il a amélioré ce total cette saison, ayant trouvé la cible à 11 reprises. Cinq passes décisives ont également été ajoutées à la cause collective. Un bilan honorable, qui fait de l'Ivoirien un élément de plus en plus important.