Arsenal : Mikel Arteta évalue les chances de titre des Gunners

Mikel Arteta estime qu'Arsenal, en tête du classement de la Premier League, doit rester "réaliste" lorsqu'il s'agit de briguer le titre.

Dix-neuf ans. Dix-neuf longues années qu'Arsenal attend de remporter un nouveau titre de Premier League. La dernière fois que les Gunners ont soulevé le trophée du championnat d'Angleterre c'était lors de la saison des Invincibles avec Thierry Henry et Robert Pires. Autant dire qu'Arsenal donnerait tout pour vivre un tel moment à nouveau.

Arteta pense "à court terme"

Et plus que jamais, Arsenal peut rêver et ambitionner de décrocher le titre de champion d'Angleterre. Les Gunners ont passé six ans sans terminer parmi les quatre premiers, ce qui les a privés d'un retour à la Ligue des champions, mais ils se trouvent maintenant dans une position qui leur permet de viser un premier titre national depuis 2003-04.

Les Gunners ont pris sept points d'avance sur le champion en titre, Manchester City, qui a concédé un nouveau match nul après la nouvelle année et qui va affronter Chelsea ce jeudi soir. Toutefois malgré la belle avance au classement, Mikel Arteta veut s'assurer que les attentes des supporters des pensionnaires de l'Emirates Stadium ne sont pas déçues.

"Gagner tous les matches, c'est le rêve"

Arteta a déclaré à propos de la tentative d'Arsenal d'être couronné roi de la Premier League : "Il ne s'agit pas d'arrêter qui que ce soit, mais d'être réaliste sur notre situation. La façon dont nous nous comportons, évidemment, c'est impressionnant et nous en sommes très heureux. Mais, également, nous fixons les objectifs à court terme et ce que nous voulons améliorer et ce qui nous fait gagner autant de matchs de football."

Arsenal retrouvera la Premier League ce mardi avec un très beau test en vue de la course au titre. Les Gunners reçoivent Newcastle, troisième du classement, et lorsqu'on a demandé à l'entraîneur espagnol quelles étaient ses aspirations pour 2023, Arteta a répondu : "Gagner contre Newcastle. Et puis le suivant, et encore le suivant. C'est le rêve."

Mikel Arteta reste prudent et maître de la langue de bois au moment d'évoquer les ambitions et les envies de titre d'Arsenal. Les Gunners ont remporté 14 victoires et 43 points en 16 matchs jusqu'à présent, ce qui leur permet d'être en tête du classement à Noël pour la première fois depuis 2007, et ils restent également en course pour les titres en FA Cup et en Ligue Europa.