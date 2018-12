Arsenal, Mattéo Guendouzi rêve des Bleus

Révélation du début de saison avec Arsenal, le milieu de terrain français n'a pas caché son rêve de jouer un jour en équipe de France.

Arrivé cet été à Arsenal en provenance de Lorient, Mattéo Guendouzi a surpris tout le monde lors de la première partie de saison. Recruté pour être un joueur de complément, un jeune à potentiel pour l'avenir, le milieu de terrain français s'est rapidement imposé dans l'entrejeu des Gunners devenant un titulaire sur lequel Unai Emery a pu s'appuyer régulièrement.

Si l'explosion récente de Lucas Torreira et les retours de blessure de certains concurrents ont réduit son temps de jeu ces dernières semaines, l'ancien Lorientais devenu international espoirs français continue de jouer et de progresser. Ambitieux, Mattéo Guendouzi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a encore de grandes ambitions.

"J'y crois fortement"

Dans un entretien accordé à RMC, Mattéo Guendouzi a fait part de sa volonté et son rêve de s'imposer un jour en équipe de France : "J’ai toujours joué avec les équipes de France jeunes. L'équipe de France A, c'est un objectif, un rêve. Je sais que j'ai les capacités pour y aller un jour. Ça va être à moi de continuer à travailler, de ne pas me prendre la tête".

Néanmoins, le milieu de terrain d'Arsenal est conscient que la concurrence au milieu de terrain est rude et qu'il va devoir travailler et se montrer patient avant de pouvoir être appelé avec les Bleus : "Il y a de très grands joueurs au milieu de terrain, des stars internationales. Je vais continuer à travailler et si un jour je dois y être, j'y serai. En tout cas, j'y crois fortement".

Mattéo Guendouzi qui a également le choix de jouer pour le Maroc (pays de son père) aura fort à faire pour déloger des joueurs comme Corentin Tolisso, Paul Pogba, Blaise Matuidi, N'Golo Kanté, ou encore Tanguy N'Dombélé afin de faire sa première apparition sous le maillot bleu, mais le Gunner a encore l'avenir devant lui.