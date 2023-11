Arsenal - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RC Lens est en déplacement chez Arsenal, mercredi, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Après deux semaines de pause, la Ligue des champions de l’UEFA fait son grand retour. Vice-champions de France, le Racing Club de Lens effectuera le déplacement à l'Emirates Stadium, mercredi soir (21 heures), pour le compte du match retour comptant pour la cinquième journée de la phase de groupes.

Les Sang et Or veulent rebondir

Leader de la Premier League anglaise devant Manchester City (2e, 29 points) après 13 journées disputées, Arsenal (1er, 30 points) est en très grande forme en ce début de saison. En dehors du championnat, Mikel Arteta et ses hommes font un parcours plus ou moins satisfaisant avec une première place assurée. Battus par les vice-champions français au match aller (2-1), les Gunners envisagent de prendre la revanche ce mercredi soir à Londres.

De son côté, bien qu’il ait connu un début de saison compliqué en championnat de France, le Racing club de Lens retrouve ses esprits peu à peu. Désormais, les hommes de Franck Haise sont à la sixième place de Ligue 1. Ils sortent d’une importante victoire contre Clermont Foot (0-3), samedi. Vainqueurs d’Arsenal (2-1) au match aller comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions, les Sang et Or (3e, 5 points) envisagent de s’imposer à Londres pour tenter de réduire l’écart avec les Anglais (1er, 8 points) dans le groupe B.

Horaire et lieu du match

Arsenal – Lens

5e journée de Ligue des champions

Lieu : Emirates Stadium

A 21h française

Les équipes probables du Arsenal – Lens

Arsenal: Raya - White, Gabriel, Saliba, Zinchenko - Rice, Jorginho, Odegaard - Saka, Jesus, Martinelli

Lens: Samba - Medina, Gradit, Danso - Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Haïdara - Fulgini, Thomasson, Wahi

Sur quelle chaîne suivre le match Arsenal – Lens

La rencontre entre Arsenal et le RC Lens sera à suivre ce mercredi 29 novembre 2023 à partir de 21 heures respectivement sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, MyCanal et RMC Access.