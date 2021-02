Arsenal - Leeds (4-2), Aubameyang et Arsenal déroulent

Arsenal s’est facilement défait de Leeds, ce dimanche à l’Emirates Stadium. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un triplé.

Pierre-Emerick Aubameyang a été le grand artisan du succès probant d’Arsenal au détriment de Leeds dimanche, en claquant un hat-trick (4-2). Son tout premier en Premier League. Grâce à lui, les Londoniens doublent leur adversaire du jour au classement.

Aubameyang sur un nuage

Avec ce triplé, l’international gabonais aura marqué plus de buts lors de ses quatre dernières sorties en championnat (5), que lors des 16 qui ont précédé. Une renaissance que son équipe espère voir s’étirer jusqu’à la fin de la saison.

Dans cette partie, l’équipe londonienne a plié tout suspense au bout d’une mi-temps avec trois buts réussis. Cela faisait deux ans que les Gunners n’avaient pas mené avec un tel écart à la pause. Aubame a donc ouvert le score après un joli numéro individuel dans la surface (13e), avant d’assurer un second sur pénalty (41e).

Ensuite, c’est Hector Bellerin qui y est allé de sa réalisation, avec un tir de près, en conclusion d’une séquence de passes dans la surface adverse. Il s’agissait du premier but de l’arrière espagnol cette saison.

Arsenal a aggravé la marque au retour des vestiaires. Aubameyang a apporté sa touche finale en venant cueillir au premier poteau un très bon centre d’Emile Smith Rowe. Ça faisait 4-0 et la messe était dire. C’est en tous ce que l’on a cru.

Après avoir longtemps souffert, Leeds a fini par réagir. Puisant dans leurs ressources mentales, les Peacocks se sont rebiffés et ont mis deux buts à leurs opposants. Pascal Struijk a placé une tête victorieuse (58e) avant que Helder Costa ait ajouté le second (69e). On pensait assister à la remontada mais le score n’a plus évolué.

En gagnant, Arsenal retrouve la première moitié du tableau (10e). L’équipe d’Arteta peut encore croire à une qualification en Ligue des Champions, puisqu’elle n’est plus qu’à six points de Liverpool (4e).