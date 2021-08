Arsenal : Le message d'Arteta à Aubameyang

Mikel Arteta ne sait pas si le capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, retrouvera sa meilleure forme en 2021-22.

Aubameyang a signé un énorme contrat de 250 000 £ par semaine à l'Emirates Stadium en septembre 2020, mais n'a pas été à la hauteur de ce salaire alors que les Gunners ont chuté à la huitième place de la Premier League la saison dernière.

L'ancien attaquant du Borussia Dortmund a connu -et de loin- la pire saison de sa carrière en Premier League, marquant 10 buts et trois passes décisives.

Ses 13 buts étaient ses plus faibles en une seule campagne en Angleterre, y compris en 2017-18 lorsqu'il est arrivé en janvier et a marqué 10 buts et quatre passes décisives.

Aubameyang a eu 32 ans depuis la fin de 2020-21 et il a été dit au manager Arteta jeudi que cela pourrait être le début d'un marasme prolongé.

Arteta ne pouvait pas exclure cette possibilité mais attend de voir comment l'international gabonais se comportera alors que les fans reviennent cette année pour, espérons-le, assister à une saison plus normale.

"Je ne sais pas – la saison dernière et tout ce qui s'est passé individuellement, collectivement autour du club pour tout le monde, il était difficile de mesurer s'il s'agissait d'une tendance ou d'un événement ponctuel", a déclaré Arteta avant le match d'ouverture d'Arsenal contre le promu Brentford, ce vendredi.

"Notre travail est d'aider les joueurs à tirer le meilleur d'eux-mêmes, et nous savons qu'avec [Aubameyang] nous sommes plus forts. Il marque des buts et c'est l'une des choses les plus importantes dans ce jeu."

Aubameyang a décliné dans plusieurs domaines de son jeu la saison dernière, bien que ce soit sa prodigalité devant le but qui ait suscité le plus d'inquiétude.

Le taux de conversion de l'attaquant est tombé à 17,5%, se classant 13e parmi les 27 joueurs à marquer 10 buts ou plus – une liste qu'il avait dominée avec 32,3% de tirs lors de sa première demi-saison à Arsenal.