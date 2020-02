Arsenal - L'agent de Mesut Özil fait le point

Selon les indications de son agent, Mesut Özil n'a tout aucune chance de quitter Arsenal avant la fin de son contrat, soit jusqu'en juin 2021.

Entre les blessures, les polémiques extra-sportives, les désillusions collectives et son incapacité à se montrer régulier dans ses performances, il y a bien longtemps que Mesut Özil n'a pas été en mesure de vivre une saison accomplie et tranquille. Encore passé par tous les états lors de cet exercice 2019-20, l'Allemand, qui avaut été écarté par Unai Emery en début de saison, retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Mikel Arteta sur le banc d' .

Mais si l'ancien du a retrouvé le chemin des terrains, force est de constater que son avenir pose toujours question chez les Londoniens. Selon les propos de son agent Erkut Sogut, Mesut Özil entend bien poursuivre son aventure chez les Gunners jusqu'au terme de son contrat, soit jusqu'en juin 2021.

"Continuer à jouer au football au plus haut niveau"

"Il lui reste encore 15 mois et d’ici là, il restera à Arsenal, c’est sûr. Il restera jusqu’à la fin de son contrat. Il n’y a aucune chance qu’il parte. Il arrive vers la fin de ce contrat, il aura alors 32 ans. Il sera agent libre et ce n’est pas une mauvaise situation. Il aura probablement une centaine de millions de followers sur les réseaux sociaux à ce moment-là, son marketing sera plus important d’ici là", a ainsi estimé le représentant du joueur, dans un entretien accordé à Inews.

Plus d'équipes

"À 32 ans, il peut encore continuer à jouer au football au plus haut niveau pour les deux ou trois prochaines années. Je regarde toutes les options pour obtenir le meilleur contrat pour lui. Les options arrivent maintenant. Peut-être qu’il restera et aura un nouveau contrat avec Arsenal. Si le club ne lui fait pas d’offre, il ne peut pas rester. S’il reçoit une offre du club, il la considérera", a ensuite assuré Erkut Sogut, qui devrait voir son téléphone sonner à maintes reprises l'été prochain...