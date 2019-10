Arsenal, Lacazette de retour à l’entrainement

Après un mois d’absence, Alexandre Lacazette a repris le chemin de l’entrainement du côté d’Arsenal.

Bonne nouvelle pour . Son attaquant français Alexandre Lacazette a repris le chemin de l’entrainement. Il est guéri de la blessure à la cheville qu’il avait contractée à l’occasion du derby contre .

C’est Unai Emery, le coach des Gunners, qui a fait part de cette nouvelle ce jeudi, mais sans préciser s’il compte aligner le Français lors du prochain match du championnat. « Aujourd'hui, c'était son premier entraînement avec nous. Il a bien fini et il se sent bien par rapport à sa blessure, a confié l’Espagnol. Il existe une possibilité pour lundi. Je ne sais pas s'il est prêt pour 90 minutes ou pour être sur le banc. On décidera ça dans les prochains jours ».

Les Londoniens se mesurent au promu Sheffield United lundi. Troisième du classement avec 15 points, ils vont tenter de se rapprocher des deux équipes de tête, et . Par la suite, ils auront une rencontre de à négocier contre Vitoria Guimaraes.