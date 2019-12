Arsenal - Freddie Ljungberg : "J'aurai une réunion avec Mikel Arteta demain"

Au sortir de son dernier match sur le banc des Gunners ce samedi, Freddie Ljungberg a annoncé avoir un rendez-vous programmé avec son successeur.

Chargé d'assurer l'intérim sur le banc d' après le départ d'Unai Emery, Freddie Ljungberg a dirigé son dernier match ce samedi après-midi, face à (0-0). Ancienne légende du club en tant que joueur, le Suédois va en effet laisser place à Mikel Arteta sur le banc des Gunners.

Dans des propos accordés à BT Sport, celui qui n'aura pas été en mesure d'inverser le tendance et de redresser les pensionnaires de l'Emirates Stadium, s'est toutefois dit heureux de son passage sur le banc d'Arsenal, en plus de justifier ses choix du jour.

L'article continue ci-dessous

"Le club m'a dit qu'il voulait que je reste​"

"J'étais très heureux. Nous avions une équipe très jeune parce que je voulais de l'énergie et je voulais leur donner des chances. Nous avons dominé en terme de possession de balle et d'occaions, vous pouvez voir qu'Everton a terminé fatigué et frustré", a d'abord analysé Freddie Ljungberg.

"Je pense que nous aurions pu gagner ce match avec nos occasions. Mais j'ai adoré l'esprit que nous avons vu et c'est ce dont vous avez besoin en . Je voulais voir des gens qui courrir et se battre pour l'équipe", a ensuite ajouté l'entraîneur intérimaire. Interrogé au sujet de son avenir, le principal intéressé a aussi confié avoir un rendez-vous programmé avec Mikel Arteta, qui pourrait lui réserver une place de choix au sein de son staff.

"Le club m'a dit qu'il voulait que je reste, mais j'aurai une réunion avec Mikel demain et j'espère que ce sera une bonne rencontre."