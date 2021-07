Arsenal fait une offre "importante" pour Locatelli

Les Gunners font face à la concurrence pour le milieu de terrain italien de la Juventus mais est le seul club à avoir fait une offre jusqu'à présent.

Arsenal a déposé une offre officielle pour la star de Sassuolo, Manuel Locatelli, selon le PDG du club de Serie A, Giovanni Carnevali. Les Gunners "poussent fort" pour obtenir Manuel Locatelli alors qu'il réalise actuellement une solide campagne à l'Euro 2020 avec l'Italie. Cependant, la Juventus souhaite également enrôler le milieu de terrain et a une réunion prévue avec Sassuolo pour discuter d'un éventuel accord cet été.

"Arsenal a fait une offre officielle pour Locatelli", a déclaré Carnevali, PDG de Sassuolo, à Sky Sport Italia. "Ils font de gros efforts pour signer Manuel et c'est une offre importante. Nous verrons. La Juventus veut aussi Locatelli et nous avons une relation spéciale avec eux. Nous avons une nouvelle réunion prévue avec la Juve. Nous essayons de laisser le garçon calme, donc je ne lui ai pas encore parlé ni à ses agents".

"Nous pouvons penser à l'avenir de Locatelli, mais nous nous soucions avant tout de son présent et cela signifie que l'Italie se porte bien à l'Euro", a conclu Giovanni Carnevali. Alors que le joueur de 23 ans joue souvent milieu de terrain défensif en club, il possède des compétences de meneur de jeu qui lui ont permis de jouer un rôle plus libre avec l'Italie lorsqu'on lui a demandé de remplacer Marco Veratti au début de l'Euro.

Locatelli affole l'Europe avec un Euro XXL

Son meilleur match est venu contre la Suisse, lorsqu'il a inscrit deux buts lors d'une victoire 3-0 en phase de groupes. Selon les rumeurs, les Gunners seraient sur le point de vendre Granit Xhaka, l'AS Roma étant en pole position dans ce dossier, et si cela s'avérait vrai, Manuel Locatelli serait probablement ciblé comme son remplaçant prioritaire.

La saison dernière, Manuel Locatelli s'est classé parmi les meilleurs milieux de terrain des cinq meilleures championnats européens dans le classement des passes tentées par match, le pourcentage de passes complétées, les passes progressives et les portées progressives. Ce sont les quatre catégories dans lesquelles Xhaka a été le meilleur tout au long de sa carrière.

Le joueur de Sassuolo a commencé sa carrière au centre de formation de l'AC Milan, faisant ses débuts en Serie A en 2015-16 à l'âge de 18 ans, mais il a pris son envol depuis qu'il a quitté les Rossoneri, car l'augmentation du temps de jeu lui a permis de s'épanouir et de devenir un joueur régulier de l'équipe nationale. Récemment, Manuel Locatelli a fait part de son désir de rejoindre un plus grand club, et selon toute vraisemblance, son souhait sera exaucé.