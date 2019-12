Arsenal, Emery explique la mauvaise passe des Gunners : "Tout s'est cassé en un mois"

L'ancien entraîneur des Gunners a révélé le moment de la sortie de route des Gunners lui ayant coûté sa place durant le mois de novembre.

Unai Emery n'a pas passé l'hiver du côté d' . En poste depuis près d'un an et demi, l'entraîneur espagnol a été remercié par ses dirigeants durant le mois de novembre après une féroce crise de résultat en , mais aussi avec une défaite en contre Francfort qui a été la goûte faisant déborder le vase. Dans une interview accordée à la BBC Sport, Unai Emery a révélé le moment de la bascule ayant scellé son avenir chez les Gunners.

"Cette saison, théoriquement, nous avons bien commencé et j'avais le sentiment - tout comme le club - que les résultats de la saison précédente étaient appréciés. Nous cherchions maintenant comment nous pourrions nous développer ensemble, même au point où ils cherchaient à me proposer une prolongation de contrat. Ensuite, je me souviens que nous avions un mois avec les frustrations, des mauvais résultats commençaient à nous handicaper pour les matches suivants. Nous perdions confiance et un peu de stabilité. Le match contre Sheffield United a été un peu un tournant. En un mois, tout s'est cassé", a analysé l'Espagnol.

"Nous ne pouvions pas gagner"

Unai Emery n'a pas réussi à inverser la tendance : "Nous étions incapables de gagner un match en sept rencontres et la tension reposait sur la question que nous posions «que nous arrive-t-il? c'était comme une boule qui roulait de plus en plus et grandissait. La vérité est que l'entraîneur est la première personne à être sous les projecteurs. Je l'ai été dans d'autres clubs et j'ai réussi à reconquérir en remettant l'équipe sur la bonne voie, mais à Arsenal ce mois-ci a été terrible. Nous devions gagner pour retrouver notre équilibre émotionnel, pour se débarrasser de cette frustration, et nous ne pouvions pas".

"J'ai parlé aux joueurs trois ou quatre semaines avant le début du processus pour leur dire que les choses n'allaient pas bien et que je ne reconnaissais pas l'équipe que je représentais sur le terrain. Nous avons cherché des solutions. Parfois, sur le plan défensif, nous devions être plus forts, alors nous avons joué avec trois défenseurs centraux. Nous essayions de trouver un moyen d'associer tactiquement Aubameyang, Ozil et Lacazette afin que chacun puisse jouer son meilleur football possible dans sa position et les résultats ne sont toujours pas venus", a ajouté l'ancien technicien des Gunners.

Unai Emery est tout de même fier de son travail à Arsenal : "Mais il est vrai que j'étais très satisfait de la façon dont les choses se sont passées parce que je crois que nous avons appris à devenir une équipe. Une équipe qui brillait, une équipe qui était efficace et compétitive - et une équipe qui, en général, ressemblait à une équipe qui montrait pourquoi Arsenal m'a signé. Nous avons joué en finale contre , où nous avons eu une excellente première mi-temps au sens tactique, et où, à mon avis, nous aurions pu prendre le contrôle du jeu. Cependant, dans la seconde moitié, Hazard a fait la différence et ils ont remporté le match. Et puis, en championnat, nous avons nagé jusqu'au rivage et sommes morts sur la plage".