Arsenal, Emery botte en touche pour Xhaka

L'international suisse reste pris au piège dans une tempête médiatique alors qu'il était soutenu par le patron des Gunners.

Granit Xhaka est dans la tourmente. Conspué par ses supporters lors de sa sortie face à , l'international suisse a mal réagit en faisant un geste de la main aux fans des Gunners. Alors forcément, Granit Xhaka est dans le viseur des supporters d' , mais aussi de la presse. D'autant plus que le milieu de terrain suisse est le capitaine des Gunners. Un statut dont l'avenir est plus qu'incertain et risque d'être remis en cause dans les prochaines semaines.

Présent en conférence de presse, Unai Emery a botté en touche concernant le statut de capitaine de Granit Xhaka dans les prochaines semaines : "Lorsque nous commettons individuellement des erreurs, nous devons nous excuser. Je préfère le faire. Nous lui avons suggéré de le faire. Il a la mentalité d'être le capitaine. J'ai décidé cela et les joueurs le respectent. Il s'est trompé dimanche et n'a pas non plus répondu en tant que capitaine".

"Pas facile pour Xhaka et l'équipe"

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur d'Arsenal a essayé d'évacuer l'histoire concernant le milieu de terrain suisse avouant qu'il est touché mentalement : "Je préférerais continuer à avancer. Pour le moment, je n’en parle pas et je ne veux pas penser à cela (au fait de laisser Xhaka capitaine ndlr). Ce n’est pas facile pour lui et pour l’équipe. Il est actuellement dévasté, triste. Nous avons parlé hier, dimanche et ce matin. Il s’est entraîné normalement avec le groupe mais il est dévasté".

"Il est triste au sujet de la situation. Son engagement est grand à chaque fois. Granit Xhaka veut aider. Son comportement était parfait à l’entraînement, avec le groupe et le club. Il sait qu’il a eu tort et il se sent très fort à l’intérieur de lui-même. C’est normal en tant qu’être humain. Chaque joueur a besoin du soutien des supporters. Nous devons être forts, savoir et apprendre à jouer sous pression", a ajouté le technicien espagnol.

Unai Emery veut désormais remettre Granit Xhaka en confiance et en bonne condition mentalement : "C'est notre travail. Les supporters sont les plus importants dans notre vie. S'il n'y a pas de supporters derrière nous, il n'y a aucune raison de jouer au football. Il n'est pas bien. L'important est maintenant de s'occuper de lui et de sa famille et de récupérer notre meilleur Granit Xhaka. Après cette mauvaise situation dimanche, j’ai un défi tous les jours".