Arsenal, Emery attend des recrues "comme Van Dijk" cet été pour réduire l'écart avec Liverpool et Manchester City

L'entraîneur d'Arsenal a envoyé un message à ses dirigeants afin d'être plus compétitif et jouer le titre la saison prochaine en Premier League.

Quatrième de , avec un point de retard et un match en moins sur , réalise une saison solide. Pour sa première saison à la tête des Gunners, Unai Emery donne satisfaction et a répondu aux attentes élevées de succéder à Arsène Wenger. Mais Arsenal semble encore à des années-lumière de et , les deux clubs luttant pour remporter la Premier League cette saison.

Un écart qui se reflète au classement puisque les Gunners ont dix-sept et dix-neuf points de retard respectivement sur Manchester City et Liverpool. Mais avant d'arriver au sommet du championnat anglais, ces deux clubs ont dépensé énormément d'argent sur le marché des transferts à l'image des Reds qui avaient signé Virgil Van Dijk contre 84 millions d'euros. Un transfert qui avait été jugé très, trop, cher à l'époque mais qui s'avère finalement être une très bonne décision de la part de Liverpool. Unai Emery considère que les Gunners vont devoir faire de même pour réduire l'écart avec ces équipes.

En conférence de presse, Unai Emery a envoyé un message à ses dirigeants, les invitants à recruter des gros poissons pour jouer de nouveau le titre : "Je pense que nous pouvons nous améliorer d'abord en dépensant de l'argent pour recruter des joueurs. Par le passé, le club a fait un excellent travail en surveillant les joueurs, en trouvant et en signant de jeunes joueurs et en développant nos joueurs dans l’académie. J'ai beaucoup de respect pour notre travail, pour nos joueurs de l'académie".

"Faire partie des meilleures équipes du monde"

"Je veux développer les joueurs ici - en leur donnant des progrès pour atteindre quelque chose dans un grand club comme nous. Nous pouvons également obtenir, acheter, des joueurs qui font partie d'autres équipes, qui peuvent venir ici et nous donner cette performance supplémentaire - comme Virgil Van Dijk avec Liverpool", a ajouté l'Espagnol conscient de l'apport considérable du Néerlandais dans la métamorphose des Reds depuis deux ans.

Unai Emery a affiché ses ambitions pour l'avenir : "Nous pouvons partager les deux situations. Développer des joueurs avec nous et trouver des joueurs sur lesquels nous pouvons dépenser de l'argent pour nous aider. Je pense que nous sommes dans la bonne voie avec le club, avec le propriétaire, avec Raul Sanllehi, responsable du football, pour trouver cela. Pour lutter contre les équipes avec plus d'argent que nous, peut-être Manchester City, peut-être le . Arsenal est génial. Notre objectif est de faire partie des meilleures équipes du monde".

"Quand j'entraîne Arsenal, je sais que nous avons des objectifs, collectivement et individuellement. J'ai remporté des titres à Paris et à Séville et je pense qu'ici, nous avons le même objectif. Gagner des titres, dans le présent et le futur. Gagner la Premier League est difficile, mais notre progrès consiste à être cohérent et à créer une grande équipe pour pouvoir atteindre cet objectif. Je suis ici pour ça. Pour les titres, être parmi les meilleures équipes du monde en , avoir les meilleurs joueurs du monde. C'est ce que j'ai fait dans le passé et je veux faire la même chose dans le futur", a conclu l'Espagnol.