Arsenal éliminé de la Cup

Le maillot tout en blanc n’a pas réussi à Arsenal. Ce dimanche, l’équipe londonienne a perdu contre Nottingham Forest au troisième tour de la FA Cup pour la deuxième fois en quatre ans. Une élimination essuyée vers la fin suite à un tir victorieux du remplaçant Lewis Grabban.

Arsenal tombe de haut

Grabban a exploité un centre aérien au point de six mètres pour éliminer l’équipe 14 fois victorieuse de la compétition. Il s’agit de la principale sensation de ces 32es de finale de la Coupe anglaise, avec la sortie de route de Newcastle United.

Les Gunners, qui étaient pourtant sur une bonne lancée dernièrement, ont perdu logiquement dans un City Ground tout acquis à la cause des locaux. Et ils ne pourront pas fournir l’excuse d’une équipe peu compétitive. Mikel Arteta a apporté de nombreux changements mais Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli en forme ont tous joué.

Tavares, symbole du match sans des Gunners

Forest peut désormais s'attendre à un derby des East Midlands et a une autre rencontre avec une équipe de l’élite anglaise au 4e tour puisqu’elle défiera Leicester City, au quatrième tour.

Le débutant Kienan Davis, en tête de file après avoir effectué un prêt d'Aston Villa, a causé des problèmes à la défense visiteuse au cours d'une première mi-temps au cours de laquelle Arsenal n'a pas réussi à s'affirmer. La frustration d'Arteta est devenue criante lorsqu'il a remplacé l'arrière gauche Nuno Tavares au bout de 34 minutes. La performance calamiteuse du Portugais a été symbolisée par une passe en arrière catastrophique que le gardien visiteur Bernd Leno a dû repousser du but - pour Kieran Tierney après 34 minutes. Le défenseur a jeté ses gants en quittant le terrain et n'a pas serré la main de son coach.