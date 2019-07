Arsenal dévoile son nouveau maillot pour la saison 2019-2020

a dévoilé ce lundi son nouveau maillot pour la saison prochaine dans une vidéo où apparaît notamment Mesut Ozil. Une tunique qui embrasse la culture londonienne et rend hommage à l'histoire du club. Les Gunners sont en effet de retour chez adidas pour cette nouvelle saison et la marque aux trois bandes a réalisé pour l'occasion un maillot rétro années 1990.

Dans le clip de présentation, les fans auront également reconnu Ian Wright raconter l'histoire du maillot tout en parcourant les rues de la capitale britannique. Ozil, Kolasinac, Lacazette ou encore Pierre-Emerick Aubameyang sont tour à tout mis en scène dans la vidéo.

Les hommes d'Unai Emery tenteront donc de retrouver la avec cette nouvelle tunique rouge et blanche rappelant le glorieux passé du club.

L'article continue ci-dessous

This is Arsenal. This is adidas. This is home.@Arsenal 🤝 @adidasfootball



Everything looks better when it’s official, right? 😉