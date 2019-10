Arsenal - David Luiz : "Nous pouvons lutter pour le titre"

Le défenseur arrivé cet été en est convaincu : les Gunners sont capables de concurrencer Liverpool et City dans la course au titre en Premier League.

n'est plus parvenu à remporter la depuis 2004 et les fameux invincibles, et est resté hors du Top 4 lors des trois dernières saisons. Pourtant, le nouveau venu David Luiz est confiant sur les capacités de son équipe à se mêler à la course au titre cette saison.

L'équipe d'Unai Emery occupe actuellement la troisième place du classement après huit journées, mais compte neuf points de retard sur , impressionnant depuis la reprise et chez qui elle s'est inclinée (1-3).

"Pour moi, si vous commencez quelque chose, et nous venons juste de commencer la Premier League comme toutes les autres compétitions, si vous ne pensez pas que vous pouvez gagner, alors vous ne commencerez rien dans la vie", a-t-il affirmé lors d'une interview à NBC Sports.

"Arsenal mérite de briller à nouveau"

"Je veux gagner des titres avec Arsenal. Je veux m'améliorer et m'adapter au style de jeu d'Arsenal en tant que club, et à comment l'entraîneur nous demande de jouer. Je pense que nous pouvons faire cela ensemble. Mon ambition et mon souhait sont toujours de me battre pour le titre et entre le club, les joueurs et le coach, nous avons la possibilité de le faire. Je pense que ce club mérite de briller à nouveau."

Critiqués pour leurs difficultés défensives, les Gunners n'ont encaissé qu'un but lors de leurs quatre derniers matches. "Je pense qu'Unai [Emery] travaille très bien sur le plan de jeu en défense. Je dis toujours toujours que la défense commence avec les attaquants et avec toute l'équipe.

"Je pense que nous avons bien débuté, nous n'avons perdu qu'un match en championnat. Je pense que l'équipe progresse et maintenant nous sommes troisièmes au classement mais nous voulons finir la saison à la lutte pour le titre."

Cela passera déjà par un bon résultat ce lundi à Sheffield (21h).