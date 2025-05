"Arsenal, c'est comme Netflix", Patrice Evra se lâche

Liverpool vs Arsenal

Patrice Evra a déclaré avoir de la peine pour Arsenal dans une vidéo étrange publiée sur les réseaux sociaux après sa défaite en contre le PSG.

Les Gunners ont été éliminés de la compétition par les champions de France en demi-finale mercredi, ce qui a incité Evra à publier une vidéo sur X dans laquelle il affirme être un bon ami de Mikel Arteta et que son seul problème avec le club, ce sont ses supporters.

Evra a déclaré : « Les gens sont très durs. J'adore Arteta ; Mikel est un grand ami. Je pense que les gens n'ont aucun problème avec les joueurs d'Arsenal, mais avec leurs supporters. Ils croient en tout. J'ai même dit que je n'étais pas sûr de faire affaire avec un supporter d'Arsenal, car ils vous promettent beaucoup de choses. Et ce ne sont que des plaisanteries, car les gens savent. Ils disent que je suis anti-Gunners. J'adore Arsenal et on ne peut pas détester ses enfants. C'est impossible de détester ses enfants. »

Dernièrement, l'ancien international français s'était moqué d'Arsenal en déclarant dans le podcast de Rio Ferdinand : «regarder Arsenal, c'est comme regarder Netflix. Tu attends toujours la prochaine saison», en référence aux échecs répétés du club chaque année

Evra a ensuite affirmé que, pour Arsenal, cette défaite était la même histoire : l'incapacité à franchir la ligne d'arrivée et à remporter un trophée. Il a déclaré : « On dit toujours la même chose. Alors, je suis désolé, je ne cherche pas à faire le buzz avec vous, mais je vous aime. Préparons-nous pour la saison prochaine et j'espère, pour vous, que Manchester United, Tottenham Hotspur ou Chelsea ne remporteront pas de trophée cette année.»

L'article continue ci-dessous

Arsenal se concentre désormais sur sa qualification pour la Ligue des champions via la Premier League. Ils affronteront Liverpool à Anfield dimanche, avant de se retrouver face à Newcastle et Southampton pour terminer la saison.