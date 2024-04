Arsenal - Bayern Munich : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal affronte le Bayern Munich mardi en manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Après plusieurs semaines d’arrêt, la Ligue des Champions fait son grand retour. La compétition reine des clubs européens aborde ses quarts de finale ce mardi avec plusieurs grosses affiches au programme. L’un des chocs de cette phase à élimination directe oppose les Gunners d’Arsenal aux Allemands du Bayern Munich. Un match qui ne manquera d’être électrique entre deux équipes aux trajectoires diamétralement opposées cette saison.

Arsenal - Bayern, un choc indécis

De retour en Ligue des Champions cette saison, Arsenal continue son bonhomme de chemin dans la compétition. Tombeurs de Porto lors du tour précédent, les Gunners seront face à un adversaire encore plus huppé ce mardi. Mais les hommes de Mikel Arteta sont en grande confiance ces dernières semaines. Arsenal a notamment remporté quatre de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues en plus d’un match nul contre Manchester City. Des résultats satisfaisants sur lesquelles les Gunners devraient s’appuyer face au Bayern Munich mardi. Cependant, le manque d’expérience dans ce genre d’affiches pourrait être préjudiciable aux Londoniens.

Si le Bayern Munich était considéré comme favori il y a quelques semaines au vu de son expérience, la donne a changé à la veille du match contre Arsenal. Le club bavarois traverse en effet une mauvaise période avec deux défaites lors de ses deux derniers matchs. Largué dans la course au titre en Bundesliga avec 16 points de retard sur le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich n’est pas en grande confiance avant d’affronter les Gunners. Toutefois, la Ligue des Champions a le don de transcender les Munichois qui n’ont pas encore dit leur dernier mot cette saison.

Horaire et lieu du match

Arsenal – Bayern Munich

Quart de finale aller de Ligue des Champions

Lieu : Emirates Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Arsenal – Bayern

Arsenal : Raya- Tomiyasu, Gabriel, Saliba, White – Rice, Jorginho, Odegaard – Martinelli, Havertz, Saka

Bayern : Ulreich – Davies, Upamecano, Kim, Kimmich – Laimer, Goretzka – Müller, Musiala, Gnabry – Kane

Sur quelle chaîne suivre le match Arsenal – Bayern ?

La rencontre entre Arsenal et le Bayern Munich sera à suivre ce mardi 9 avril 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.