Arsenal - Bayern Munich : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est la "finale avant l'heure" de cette phase de ligue. Ce mercredi soir, l'Emirates Stadium est le théâtre d'un affrontement monumental entre les deux meilleures équipes du moment en Europe. Arsenal et le Bayern Munich, tous deux auteurs d'un parcours sans faute (4 victoires en 4 matchs), se disputent la première place du classement dans un duel de styles explosif.

La muraille londonienne face au rouleau compresseur bavarois

Ce match est l'opposition parfaite. D'un côté, Arsenal, forteresse imprenable qui n'a pas encaissé le moindre but en C1 cette saison, portée par une rigueur défensive exceptionnelle. De l'autre, le Bayern Munich de Vincent Kompany, une machine offensive terrifiante qui a déjà inscrit 64 buts toutes compétitions confondues, emmenée par le duo infernal Kane-Olise. Qui de la meilleure défense ou de la meilleure attaque aura le dernier mot ?

Des effectifs décimés, une guerre tactique

Mais ce choc des titans se jouera avec des armes émoussées. Les deux géants sont frappés par une cascade de blessures : Gabriel et Ødegaard manquent à l'appel côté Gunners, tandis que Musiala et Davies sont forfaits côté bavarois. Dans ce contexte, la bataille tactique entre Mikel Arteta et Vincent Kompany, deux disciples de Guardiola, sera d'autant plus cruciale, notamment sur les coups de pied arrêtés où Arsenal excelle et le Bayern souffre.

Chasser les fantômes du passé

Pour Arsenal, ce match a aussi une saveur de revanche. Les supporters londoniens n'ont pas oublié les lourdes défaites passées face aux Bavarois, leur "bête noire" historique. Après avoir frôlé l'élimination l'an dernier en quart de finale face à ce même adversaire, les Gunners veulent prouver qu'ils ont franchi un cap et qu'ils sont désormais prêts à regarder le géant allemand dans les yeux.

Sur quelle chaine regarder Arsenal - Bayern Munich ?

Horaire et lieu du match Arsenal - Bayern Munich

Ligue des Champions - Ligue des Champions Emirates Stadium

Le match de la Ligue des Champions entre Arsenal et Bayern Munich se jouera à l'Emirates Stadium à Londres, en Angleterre.

Il débutera à 21h00 le mercredi 26 novembre, heure française.

Infos des équipes et compositions

Infos sur l'équipe d'Arsenal

Arsenal arrive diminué pour la réception du Bayern. Si Noni Madueke et Gabriel Martinelli ont retrouvé le banc dimanche, plusieurs cadres manquent toujours à l’appel. Viktor Gyökeres, touché aux ischio-jambiers, était forfait et ne devrait pas réapparaître avant la fin de semaine, tandis que Martin Ødegaard, victime d’une gêne au genou, reste incertain mais conserve une légère chance de réintégrer le groupe.

En défense, la situation est plus tranchée : Gabriel Magalhães (ischios) ne rejouera pas avant 2026, et Gabriel Jesus poursuit sa longue récupération après une rupture ligamentaire. Kai Havertz, victime d’un contretemps post-opératoire au genou, est lui aussi forfait.

Dans ce contexte, Piero Hincapié devrait de nouveau accompagner Mosquera et White derrière, après sa performance solide dans le derby. Arteta devrait reconduire le même onze, malgré le choc de Premier League face à Chelsea attendu ce week-end

Infos sur l'équipe du Bayern Munich

Pour ce déplacement à Londres, le Bayern devra composer sans plusieurs cadres. Luis Díaz est suspendu après son exclusion face au PSG et ne rejouera plus en Champions League en 2025. Une absence d’autant plus problématique que Serge Gnabry, touché au genou le week-end dernier, reste incertain malgré l’optimisme du club quant à son retour.

Le secteur offensif bavarois est également amputé de Jamal Musiala (cheville) et Alphonso Davies (genou), deux absences déjà actées. Dans ce contexte, Lennart Karl, 17 ans seulement, pourrait de nouveau être propulsé titulaire. Le jeune prodige, devenu le plus jeune buteur du Bayern en C1 cette saison, reste sur une prestation spectaculaire en Bundesliga avec un but et une passe décisive.

Vincent Kompany devra donc rééquilibrer son animation offensive autour de ses dernières forces vives pour défier Arsenal.

La forme des deux équipes

