Arsenal - Aston Villa : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal et Aston Villa seront aux prises dimanche dans le cadre de la 33e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League poursuit son sprint final avec des matchs aux allures de finale. Le championnat anglais en est à sa 33e journée ce weekend et chaque équipe est sous pression. L’une des rencontres à suivre de cette journée est le choc entre Arsenal (1er, 71pts) et Aston Villa (4e, 60pts). Un duel important pour les Gunners qui doivent conserver leur fauteuil mais aussi pour les Villans qui doivent engranger des points dans la course à la Ligue des Champions.

Arsenal face au piège Aston Villa

Après un nul contre le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions mardi (2-2), Arsenal est de retour sur la scène domestique ce dimanche. Co-leaders de Premier League, les Gunners sont sous la pression constante de Liverpool (2e, 71pts) et de Manchester City (3e, 70pts). Ainsi, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas le droit à l’erreur dans ce sprint final au risque de se faire doubler dans cette course effrénée au titre. Même s’il est dans une bonne dynamique avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs en championnat, Arsenal devrait se méfier d’Aston Villa, une équipe capable de titiller les plus gros clubs de Premier League.

De son côté, Aston Villa est en pôle position pour décrocher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais les Villans n’en sont pas encore assurés surtout que la Premier League ne dit pas son dernier mot avant la dernière journée. Par ailleurs, les hommes d’Unai Emery font preuve constance inquiétante en championnat ces dernière semaines (1 victoire, 2 nuls et 2 défaites). Toutefois, les Villans peuvent s’appuyer sur leur victoire en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence contre Lille jeudi (2-1) pour réaliser un exploit face aux Gunners.

Horaire et lieu de match

Arsenal – Aston Villa

33e journée de Premier League

Lieu : Emirates Stadium

A 17h30 française

Les compos probables du match Arsenal - Aston Villa

Arsenal : Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Smith Rowe; Saka, Martinelli, Havertz

Aston Villa : Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Iroegbunam; Bailey, Rogers, Watkins

Sur quelle chaîne suivre le match Arsenal - Aston Villa ?

La rencontre entre Arsenal et Aston Villa sera à suivre ce dimanche 14 avril 2024 à partir de 17h30 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.