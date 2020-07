Arsenal - Arteta s'exprime sur l'avenir d'Ozil et Guendouzi

L'entraîneur des Gunners a précisé ce qu'il attendait de ses joueurs pour redevenir des titulaires dans son XI de départ à l'Emirates.

Mikel Arteta a expliqué exactement ce qu'il faudra pour que Matteo Guendouzi et Mesut Ozil reviennent dans ses plans à l' . Guendouzi n'a plus joué pour Arsenal depuis la défaite à le 20 juin dernier, après s'en être pris à l'attaquant des Seagulls, Neal Maupay.

Ozil, quant à lui, n'a pas encore joué depuis la reprise, bien qu'Arsenal insiste sur le fait que l'Allemand a manqué les deux derniers matchs à cause d'une blessure au dos plutôt que d'être complètement exclu.

Auparavant, Arteta a déclaré qu'il impliquerait tout joueur qui était prêt à "monter sur le bateau" et, ayant été poussé plus loin, il a expliqué exactement ce que cela signifiait.

Plus d'équipes

C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur d'Arsenal : "Des joueurs qui respectent les valeurs que nous voulons mettre en œuvre, qui s'engagent à 100 % dans notre culture, et des joueurs qui sont responsables chaque jour de ce que nous exigeons d'eux.

"Des joueurs qui sont prêts à s'entraider, à se battre les uns pour les autres et qui aiment jouer ensemble. C'est ce que j'entends par 'être dans le bateau'. Si vous vous comportez ainsi chaque jour, vous êtes les bienvenus ici et nous voulons tirer le meilleur de vous et vous aider à apprécier votre métier avec nous."

Lorsqu'on lui a demandé comment il allait juger si les joueurs répondaient à ses attentes en matière d'entraînement, Arteta a ajouté : "Maintenant, nous ne passons plus autant de temps [à nous entraîner] qu'avant, mais cela se voit dans chaque réaction du joueur.

"Le temps qu'il passe à l'entraînement, comment il vient, à quel point il est prêt, la façon dont il communique, l'énergie qu'il apporte, la façon dont il transmet ses sentiments à ses coéquipiers, la façon dont il réagit à certaines choses, la façon dont il se comporte à l'entraînement, pendant les matchs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons capter."

L'article continue ci-dessous

Arteta est catégorique : sa porte reste ouverte à Guendouzi et à Ozil, malgré les suggestions du milieu de terrain français qui a dit à Arsenal qu'il voulait partir cet été et que le club serait ouvert à l'idée de valider un départ. Ozil, de son côté, a encore un an de contrat et a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne quitterait pas le nord de Londres avant la fin de son contrat actuel.

"Nous avons tous des moments où vous avez des doutes sur votre avenir, vous avez des moments difficiles et c'est pourquoi la possibilité de discuter doit être ouverte", a déclaré Arteta.

"Vous devez créer un environnement pour les joueurs afin qu'ils puissent vous faire confiance et exprimer ces sentiments. Même avec moi. Si vous faites cela, vous êtes toujours prêt à les aider, à essayer de les guider, à leur donner de la clarté, de la direction et du soutien quand ils en ont besoin pour se sentir à l'aise. Leur faire sentir qu'ils sont au bon endroit."