Arsenal : Arteta reste évasif sur Aubameyang

Depuis le 6 décembre dernier et le match face à Everton, Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus apparu avec le maillot d’Arsenal. Le Gabonais a été écarté pour des raisons disciplinaires. Cette décision du staff technique est-elle irréversible ? Mikel Arteta, le coach de l’équipe, a laissé planer le suspense à ce sujet.

Ce vendredi, et à la veille d’un match important contre Manchester City, l’entraineur espagnol n’a pas voulu dire si l’ancien stéphanois pour retrouver une place au sein de sa formation. « Pour moi, il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort, il s'agit de prendre la décision en laquelle vous croyez et de gérer les conséquences de ce que vous demandez de faire et j'ai pris cette décision et comme je l'ai dit, on verra match après match », a-t-il déclaré.

Arteta verra « match après match »

Aubameyang se trouve actuellement avec sa sélection nationale afin de préparer la Coupe d’Afrique. Il est même parti en avance. Arteta indique que cette décision s’imposait d’elle-même à partir du moment où Aubame n’était pas concerné par les rencontres des Gunners. « Nous avons reçu une lettre de l'équipe nationale demandant la permission d'avoir le joueur et le joueur n'allait pas s'impliquer aujourd'hui donc, pour sa forme physique et pour continuer à concourir, c'était la bonne chose à faire », a-t-il clarifié.

Enfin, à la question comment comptait-il gérer ce cas après la fin du tournoi africain, Arteta a rétorqué : « Pour le moment, il est parti (à la CAN). Il doit se concentrer sur l'équipe nationale, et nous avons eu la conversation qui était la meilleure façon de le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, nous aborderons (sa situation) match par match. »

Les propos du technicien ibérique suggèrent que son avant-centre ne sera pas forcément concerné par un transfert, tandis que son nom circule actuellement du côté de la Juventus ou de Barcelone. Quand il fut questionné à propos du mercato, l’ancien adjoint de Guardiola s’est aussi montré évasif : « Nous nous attendons à une certaine activité à cause de quelques joueurs, et nous avons quelques prêts que nous devrons, espérons-le, boucler. Mais cela dépend, comme nous le savons tous, c'est un marché très compliqué, et c'est une fenêtre courte, donc nous verrons ce qui se passe ».