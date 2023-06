Arsenal : Arteta répond cash au PSG

Dans un entretien accordé à Marca, le technicien espagnol a répondu à l'intérêt du club de la capitale, et reste inflexible sur sa position.

La deuxième place en Premier League, plus une FA Cup et une Community Cup, ne sont pas les seules réalisations de Mikel, qui, depuis son arrivée, a réévalué l'effectif des "Gunners" d'un montant de l'ordre de 369 millions d'euros.

Arsenal a atteint une valeur marchande totale de 976 millions, soit 366 millions de plus qu'il y a 12 mois et 369 millions de plus sous l'ère Arteta. Saka (120 M€), Odegaard (90) ou Gabriel Martinelli (80) sont des exemples de cette recapitalisation des "Gunners" avec Mikel.

Ce dernier, ancien joueur du PSG, a répondu à l'intérêt que mui porte le club francilien. Et c'est toujours non...

"Je peux seulement dire que je suis heureux à Arsenal. Je me sens aimé, valorisé par nos propriétaires, Stan et Josh (Kroenke), et j'ai beaucoup à faire ici dans ce club. Je suis heureux et extrêmement reconnaissant d'être à Arsenal."