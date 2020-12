Arsenal, Arteta maintient sa confiance à Aubameyang mais assure que "personne n’est intouchable"

En panne sèche depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang garde pourtant la confiance de son entraîneur.

Pendant de longues semaines, Pierre-Emerick Aubameyang a fait durer le suspense. En fin de contrat en juin 2021, l’attaquant gabonais allait prendre la poudre d’escampette ou allait-il jurer fidélité à ? L’attente insoutenable vécue par les fans des Gunners a finalement trouvé une issue favorable puisque le capitaine londonien a finalement prolongé jusqu’en 2023 avec une belle augmentation à la clé.

Il faut dire que l’ancien goleador du est rapidement devenu indispensable dans l’effectif d’Arsenal que ce soit sous les ordres d’Unai Emeri ou de Mikel Arteta. En l’espace de trois saisons, le Gabonais a trouvé le chemin des filets à 74 reprises (en 122 matches) et a été l’un des principaux artisans des succès lors des dernières éditions de la et du Community Shield. Cette prolongation était donc un ouf de soulagement pour les Gunners et pour Arteta, qui gardait donc son capitaine et son buteur maison.

Seulement, les performances d’Aubameyang dans cette première partie de saison sont loin d’être à la hauteur des précédentes. En onze matches de , le capitaine des Gunners n’a marqué qu’à deux buts : lors de la première journée contre et face à sur penalty, le 1er novembre. Un manque de réussite qui lui ont attiré certaines critiques.

Muet depuis quatre matches

"Personne n'est intouchable. En fin de compte, nous devons trouver les bons joueurs pour gagner des matches. Mais nous ne pouvons pas oublier ce qu'Auba a fait pour ce club et ce qu'il a fait ces derniers mois, a volé à son secours Mikel Arteta. De plus, je vois comment il s'entraîne et comment il se comporte, à quel point il veut renverser la situation."

Laissé au repos pour le match de , ce jeudi soir, Pierre-Emerick Aubameyang sait que le succès d’Arsenal passe en partie par des prestations individuelles réussies. Sans leur buteur, les Gunners vivent actuellement le pire début de saison de leur histoire, avec une 14eme place en championnat.

"Je sais à quel point c'est difficile pour tout le monde en ce moment, a poursuivi le coach londonien. Après avoir perdu un derby, vous pouvez être complètement à terre et j'ai vu une équipe complètement différente, une équipe qui veut se battre, qui croit fermement en ce qu'elle essaie de faire et qui veut se pousser et se pousser de plus en plus fort."

En bon capitaine, Aubameyang doit montrer la marche à suivre et ce dès ce week-end face à . Une nouvelle contre-performance contre le premier reléguable et la crise sera bien présente dans les travées en partie remplies de l’Emirates.