Arsenal a failli signer Kylian Mbappé !

L'ancien recruteur d'Arsenal, Gilles Grimandi, a affirmé que les Gunners étaient sur la piste de Kylian Mbappé par le passé.

Et si Kylian Mbappé n'avait pas rejoint le Paris Saint-Germain, mieux encore et si Kylian Mbappé n'avait jamais joué à l'AS Monaco ? Le champion du monde 2018 aurait pu connaître une trajectoire de carrière totalement différente s'il avait choisi de rejoindre Arsenal, du haut de ses 13 ans, plutôt que de rester en France à l'AS Monaco.

"J'ai manqué Kylian Mbappé"

Gilles Grimandi, qui a travaillé comme recruteur d'Arsenal pendant 13 ans, a affirmé que le club courait après le jeune Mbappe bien avant son ascension vers la superstar. Selon Grimandi, il aurait pu porter un maillot d'Arsenal à un moment donné, car le club a discuté avec le joueur avant qu'il ne rejoigne les rangs du centre de formation de l'AS Monaco.

"Le métier de scout consiste à trouver mais aussi à manquer des joueurs. Pour moi, c'est Kylian Mbappé. Nous n'avons tout simplement pas réussi à le convaincre", a déclaré Grimandi au Sun. "Il était en fin de contrat en juin 2013 et nous l'avons rencontré en février. Si nous avions pu le convaincre de nous rejoindre, il aurait changé de club - mais il s'est ensuite décidé pour Monaco."

"Arsenal n'était plus au top niveau, c'était compliqué de le convaincre"

L'ancien défenseur d'Arsenal a été plus loin dans ses explications concernant la décision de Kylian Mbappé de snober Arsenal : "Arsenal ne jouait pas toujours à son meilleur niveau donc c'était assez compliqué. Au début, c'était facile, dès que nous parlions à un joueur, il voulait le signer. Cependant, si vous n'obtenez pas de résultats, il est difficile de faire venir des joueurs de haut niveau pour aider l'équipe".

"C'est pourquoi il est important de rester au sommet le plus longtemps possible. C'est tellement plus facile. Pourtant, des joueurs comme Bukayo Saka et Eddie Nketiah, que j'ai vu se développer, prouvent qu'il ne faut jamais oublier le talent que vous avez à l'intérieur de votre club, même dans les moments difficiles", a conclu Gilles Grimandi.

Né et élevé à Paris, Mbappe a commencé sa carrière avec le club local de l'AS Bondy. Mais à l'adolescence, il était déjà convoité par le Real Madrid, Chelsea et Arsenal, avant de décider de signer à Monaco. Son ascension rapide dans les rangs de l'ASM lui a valu un transfert de 180 millions d'euros au Paris Saint-Germain, où il est déjà devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club.

Le Français a longtemps été lié au Real Madrid et a été très proche de ce transfert l'été dernier, mais il est finalement resté dans la capitale française, signant un nouveau contrat XXL. Pendant ce temps, Arsenal a peiné et stagné en Premier League, mais cette saison, il se retrouve en tête du classement et est en bonne position pour remporter son premier titre depuis presque 20 ans.

L'impérieux attaquant français a été tout près de porter sa nation vers un deuxième sacre mondial successif en 2022, mais il se concentre à nouveau sur sa saison avec le PSG après avoir perdu la finale contre l'Argentine. Cependant, il souffre actuellement d'une blessure et devrait manquer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.