Arsenal a choisi son attaquant pour l'été

Arsenal cherche à recruter un attaquant cet été et deux noms figureraient sur sa liste de candidats au transfert.

Arsenal a raté de peu le titre de champion de Premier League cette saison, mais l'équipe cherche à mettre fin à ses souffrances rapidement et à préparer la saison prochaine. Mikel Arteta a donc demandé au club de recruter un attaquant en priorité avant le début de la tournée de pré-saison.

Selon The Independent, les deux noms qui figurent en bonne place sur la liste des candidats d'Arsenal sont Alexander Isak (Newcastle United) et Brian Brobbey (Ajax). L'attaquant du Sporting Viktor Gyokeres figure également sur la liste des candidats, mais Chelsea est présent avec vigueur dans ce dossier.

Isak visé par les Gunners

En ce qui concerne la situation d'Isak, les Gunners savent que Newcastle pourrait ne pas vouloir vendre le Suédois cet été et préparent donc d'autres options. Au cours de la fenêtre de transfert de janvier, Arsenal a tenté de recruter Ivan Toney de Brentford pour renforcer ses capacités de buteur, mais le club a été déconcerté par le prix demandé par les Bees, soit 100 millions de livres, et a donc décidé de passer à d'autres cibles, et il est peu probable qu'il le cible à nouveau cet été.

L'article continue ci-dessous

Les Gunners débuteront leur pré-saison le 27 juillet aux Etats-Unis contre Manchester United et Arteta espère que le club pourra confirmer la signature d'un attaquant avant cette date.