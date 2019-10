Arsenal 4-0 Liège - Les Gunners en balade face au Standard

Opposés aux Belges du Standard de Liège, les Gunners n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du soir à l'Emirates Stadium ce jeudi (4-0).

L'écart était tout simplement trop important ce jeudi soir. Malgré les absences de plusieurs de ses habituels titulaires, tels que les attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pépé, du gardien de but Bernd Leno ou encore du capitaine en la personne de Granit Xhaka, n'a pas fait de détails face au .

En démonstration, Arsenal ne laisse aucune chance au Standard

Face à des Belges dépassés, les Gunners se sont régalés et ce dès la première période, dominée de la tête et des épaules. Durant ce premier acte, la différence venait d'abord d'un doublé brillamment inscrit en l'espace de trois minutes par Gabriel Martinelli (13e et 16e). Puis, celle-ci s'accentuait encore un peu plus six minutes plus tard, sur une troisième réalisation quant à elle inscrite par Joe Willock (22e). Les vingt premières minutes venaient de s'achever, qu'Arsenal avait déjà pris le large.





Au retour des vestiaires, Arsenal continuait d'insister et allait être récompensé. À la 57ème minute, l'Espagnol Dani Ceballos corsait ainsi l'addition en ajoutant un quatrième but. Avec deux victoires en deux rencontres et une différence de buts déjà largement à son avantage (+7), autant dire que le club londonien est bien parti pour sortir de ce F, les hommes d'Unai Emery comptant déjà 3 points de plus que le Standard de Liège et l' .