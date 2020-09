Argentine, Scaloni répond à Di Maria

Le sélectionneur argentin de 42 ans a répondu aux critiques de l'ailier parisien, absent en sélection nationale depuis 2019.

L'entraîneur argentin, Lionel Scaloni, a dit à Angel Di Maria de «soutenir de l'extérieur» après que la star en forme du ait été exclue de l'équipe importante de l'Albiceleste pour ses prochains éliminatoires de la 2022 contre l'Équateur et la . Di Maria a réagi avec colère après avoir été snobé pour une convocation, plusieurs autres qui ne sont clairement pas au même niveau que l'ailier du PSG ayant été convoqués pour représenter leur pays.

Le joueur de 32 ans estime qu'il est au niveau de ses coéquipiers, Kylian Mbappe et Neymar, et a rejeté l'idée que la décision de Scaloni avait quelque chose à voir avec l'âge, le capitaine Lionel Messi et quelques autres étant de la même génération : Si c’est une histoire d’âge et de renouvellement, Messi, Sergio Agüero et Nicolas Otamendi ne devraient pas être là" a déclaré Di Maria dans une interview avec Closs Continental.

La porte n'est pas fermée pour Di Maria

L'article continue ci-dessous

"Si vous faites ça, il faut le faire avec tout le monde, pas seulement avec certains. J’ai 32 ans et je continue à courir de la même manière. Dans chaque match, je montre que je peux être au niveau de Neymar et Mbappé. Je ne trouve pas d'explication, je n'ai pas de mots. Quand je fais tout ça en club, c’est difficile de comprendre pourquoi je ne suis pas appelé. Ils ne m’ont jamais expliqué pourquoi je ne l’étais pas", a ajouté l'ancien du et de .

Plus d'équipes

Lionel Scaloni affirme que la porte reste ouverte à Di Maria, tout en défendant sa décision d'appeler des joueurs qui "ont fait de leur mieux" - bien qu'il n'ait pas fourni d'explication directe sur les raisons pour lesquelles l'attaquant a été laissé à l'écart. "Nous n'avons fermé la porte à personne, pas du tout", a déclaré Scaloni à Cadena 3. "Au contraire. L'équipe nationale appartient à tout le monde. Pour le moment, c'est ainsi que les choses se passent - mais cela n'implique pas qu'à l'avenir les choses ne seront pas différentes".

"À tous les garçons qui ont eu la chance de jouer, nous aimerions qu'ils fassent partie du projet et ne retirent pas leurs maillots (comprendre, ne prennent pas leur retraite internationale, ndlr). Pekerman (ancien sélectionneur de l'Albiceleste) nous a inculqué une manière de comprendre le football et de défendre l'équipe nationale. Ils ont compris le message. Personne n'a affiché un mauvais visage. Ceux qui ne jouent pas soutiennent de l'extérieur. Et ils le comprennent. Les générations d'aujourd'hui continuent de faire de leur mieux pour jouer pour leur pays", a conclu le sélectionneur de l' .