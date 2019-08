Argentine - Messi suspendu 3 mois après ses accusations en Copa America

Lionel Messi ne jouera plus avec l'Argentine avant novembre prochain. La Conmebol a officialisé la sanction après les critiques du numéro 10.

Lionel Messi a été suspendu 3 mois et la CONMEBOL lui a infligé une amende de 50 000 dollars (environ 45 000 euros) pour ses propos controversés tenus lors de la Copa America.



La superstar de Barcelone avait accusé l'organe directeur du football sud-américain de corruption après avoir reçu un carton rouge lors de la victoire 2-1 de l' lors du match pour la 3ème place contre le .



Messi ratera les matches amicaux contre le Chili (5 septembre), le (10 septembre) et l’ (10 octobre).



L'Argentine a réussi à se venger du Chili après avoir perdu les deux précédentes finales de la Copa America contre la Roja.





Sergio Aguero et Paulo Dybala ont marqué, mais Messi a vu le rouge après seulement 37 minutes de jeu, et une altercation avec Gary Medel. Medel a également reçu un carton rouge.



La CONMEBOL avait publié un communiqué qualifiant les propos de Messi d '"inacceptables" et représentant "un manque de respect".



Pour le moment, le numéro 10 se concentrera sur la nouvelle saison à Barcelone. Le Barça cherchera à défendre son titre en et espère bannir certains fantômes en Europe.



Ils ont des matchs amicaux face à et , avant de commencer la saison face à l' , le 16 août en .