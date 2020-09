Argentine : Messi, Paredes et Balerdi convoqués ; Di Maria et Icardi toujours écartés

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a publié la pré-liste des 30 joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Les deux premières journées des éliminatoires de zone CONMEBOL pour la 2022 se joueront les 8 et 13 octobre. L' recevra l'Equateur avant de se rendre en .

Et Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a publié ce vendredi 18 septembre une pré-liste de 30 joueurs.

Scaloni prévoit large en raison de la crise du coronavirus mais aussi parce que l'Argentine impose une quatorzaine aux personnes souhaitant se rendre sur son territoire. Les joueurs qui évoluent en Europe vont donc manquer de nombreux matches puisque les clubs auront l'obligation de les libérer comme l'exige le règlement de la FIFA.

Dans la liste des 30, on retrouve bien évidemment Lionel Messi mais aussi trois joueurs de : le parisien Leandro Paredes, le marseillais Leonardo Balerdi et le lensois Facundo Medina.

En revanche, Angel Di Maria et Mauro Icardi n'ont pas été convoqués. C'était déjà le cas lors des deux derniers rassemblements de l'Argentine : en novembre 2019, pour affronter le et l' puis en mars 2020, pour le début des éliminatoires face à l'Equateur et à la Bolivie (matches finalement reportés à cause du coronavirus). Cela fera finalement les affaires du PSG puisque les deux joueurs éviteront un long voyage ainsi que la quatorzaine.