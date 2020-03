Mondial 2022 - L'Argentine avec Paredes, sans Di Maria et Icardi

Lionel Scaloni a retenu 23 Argentins pour affronter l'Équateur et la Bolivie. Leandro Paredes a été appelé, au contraire de deux autres parisiens.

Alors qu'ils se préparent à recevoir le , en huitième de finale retour de la , mercredi soir, plusieurs joueurs du étaient potentiellement concernés par la liste dévoilée Lionel Scaloni, le sélectionneur de l' , ce mardi après-midi.

Angel Di Maria toujours écarté par Lionel Scaloni

Et pour cause, le sélectionneur devait dévoiler l'identité des joueurs retenus pour l'Équateur et la , fin mars, pour le compte des deux premiers matches éliminatoires au Mondial 2022 ( ). Leandro Paredes a été convoqué, ce qui n'est pas le cas de ses partenaires Angel Di Maria et Mauro Icardi. L'ancien du est écarté, comme c'est désormais le cas depuis l'été dernier, tandis que Mauro Icardi, lui, ne fait pas partie des plans de Lionel Scaloni.

En dehors du PSG, des joueurs comme Lionel Messi ( ), Paulo Dybala ( ) ou encore Sergio Aguero ( ) sont bien présents, de même que l'ancien marseillais Lucas Ocampos, très performant cette saison sous les couleurs du , en .

