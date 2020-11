Argentine - Maradona opéré du cerveau avec succès

Hospitalisé depuis plusieurs jours, Diego Maradona a été opéré d'un hématome au cerveau dans la nuit de mardi à mercredi.

L'opération du cerveau de Diego Maradona s'est déroulée avec succès et l'Argentin se remet, selon son médecin personnel Leopoldo Luque. Maradona, 60 ans, entraîneur de Gimnasia y Esgrima La Plata, a subi mardi une opération "de routine" pour un hématome au cerveau.

L'ancienne superstar de l' et de a été admise lundi à la clinique Ipensa de La Plata en raison de problèmes d'anémie et de déshydratation, avant d'être transférée à la clinique Olivos, dans la province de Buenos Aires.

"J'ai pu évacuer l'hématome avec succès et Diego a très bien toléré l'opération", a déclaré Luque aux journalistes après la procédure d'urgence.

Plus d'équipes

"Diego est sous contrôle. Il a un petit drain [pour enlever le liquide] que nous prévoyons de retirer demain. Son séjour à l'hôpital dépendra de son évolution. Mais le début de sa convalescence a été formidable. La façon dont il a réagi après l'opération est prometteuse."

Todas las Triperas y los Triperos estamos con vos. #FuerzaDiego pic.twitter.com/foZA0YZMXy — #Gimnasia133 (@gimnasiaoficial) November 3, 2020

Plus tard dans la journée, l'avocat de Maradona, Matias Morla, a également fait le point sur son client.

"Je viens de parler avec les autorités de la clinique, a-t-il déclaré. Diego va bien et continue son rétablissement. Détecter l'hématome à temps a été décisif et cela s'est fait grâce au professionnalisme de l'équipe médicale et aux études qu'elle a décidé de mener.

"Hier, Diego était très inquiet de ce qui allait se passer. En septembre, il a subi le même test d'hématome et rien n'est apparu à ce moment-là. Si cela n'avait pas été détecté à temps, le destin de Diego aurait été différent."

L'article continue ci-dessous

Concernant les questions de santé, M. Morla a ajouté : "Maradona a été cliniquement diagnostiqué comme souffrant de dépression. Un psychologue avait mis en garde contre les problèmes émotionnels liés à son anniversaire et à la pandémie. Ces derniers jours, il était d'une humeur étrange, très déprimé.

"Sa mère lui manque beaucoup et cela s'aggrave autour de son anniversaire. Quand nous avons vu les choses s'aggraver, nous avons décidé de l'emmener à la clinique et nous avons trouvé l'hématome."

L'icône argentine a souffert de nombreux problèmes de santé depuis qu'elle a pris sa retraite, a subi deux pontages gastriques à la suite de problèmes de surpoids et est tombée malade lors de la de 2018 en .