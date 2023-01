Argentine : le voeu de Lionel Scaloni sur l'avenir de Lionel Messi

Le sélectionneur de l'Argentine ne désespère pas de voir le capitaine de l'Albiceleste poursuivre sa carrière internationale encore quelques années.

Lionel Messi a atteint le dernier objectif de sa longue et belle carrière de joueur. L'attaquant du Paris Saint-Germain vainqueur de sept Ballons d'Or et de multiples Ligue des champions avec le FC Barcelone a finalement réalisé son rêve de remporter la Coupe du monde avec l'Argentine lors de l'édition 2022 ayant eu lieu au Qatar au mois de décembre.

Messi présent en 2026 ?

La superstar du Paris Saint-Germain a promis de continuer avec l'équipe nationale après le tournoi, mais on ne sait pas exactement pour combien de temps. Lionel Messi aura 39 ans lors de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, mais Lionel Scaloni n'a pas perdu l'espoir qu'il puisse encore être impliqué.

"Je pense que Messi peut aller à la prochaine Coupe du monde", a déclaré le sélectionneur argentin vainqueur de la Coupe du monde et de la Copa America à Radio Calvia. "Cela dépendra beaucoup de ce qu'il veut, de s'il se sent bien. Les portes seront toujours ouvertes. Mais il est heureux sur le terrain et ce serait très bien pour nous."

Jusqu'à quand Messi compte-t-il jouer avec l'Argentine ?

Lionel Messi a laissé entendre avant la finale au Qatar que la rencontre avec la France serait son tout dernier match de Coupe du monde. Cependant, la sélection argentine fait pression pour qu'il joue en 2026, lorsque la compétition aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une chose est sûre, Lionel Messi a promis de vêtir à nouveau le maillot de l'Argentine pour étrenner le maillot de champion du monde.

Reste désormais à savoir si l'international argentin compte disputer une nouvelle Copa America ou s'il ambitionne carrément de défendre son titre de champion du monde dans quatre ans. Une chose est sûre, tout un pays poussera pour que Lionel Messi soit de la partie en 2026 s'il est encore en activité et en jambes.

L'Argentin est de retour au PSG et s'apprête à faire sa première apparition avec le club de Ligue 1 depuis la Coupe du monde face à Angers ce mercredi soir au Parc des Princes, où il n'y aura pas de célébration particulière à son encontre. Lionel Messi pourrait affronter Cristiano Ronaldo lors d'un match d'exhibition contre un onze saoudien composé de toutes les stars.