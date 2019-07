Argentine, le très beau geste de Messi pour les sans-abris

Le restaurant de Lionel Messi à Rosario a mis en place une très belle initiative en offrant des repas aux sans-abris argentins au cœur de l'hiver.

Au coeur du froid hivernal argentin très prononcé actuellement, le restaurant de Lionel Messi à Rosario réchauffe les coeurs. L'établissement du joueur du Barça distribue des repas aux sans-abris de la ville gratuitement.

Une initiative qui n'est pas passée inaperçue, d'autant que la page Facebook de l'établissement localisé à Rosario, la ville natale de Messi, essaie de toucher le plus de monde possible. Ainsi, une plage horaire de deux heures chaque soir est allouée aux sans-abris.

Repas, mais aussi boissons chaudes sont au menu. Et même un peu de vin parfois. «Si vous connaissez quelqu'un en détresse dans la rue, invitez-le à venir au VIP. On lui offrira quelque chose de chaud pour manger et s'abriter», peut-on lire sur l'annonce Facebook du restaurant de Messi, intitulé le "VIP", qui pour le coup ne porte pas très bien son nom, puisqu'il invite tous ceux qui sont dans le besoin.

Un très beau geste, réalisé hors du terrain pour une fois pour La Pulga, qui lui doit s'abriter d'un autre type de tempête, puisqu'il est dans le collimateur de la CONMEBOL après ses propos sur la "corruption" présumée au sein de l'instance....