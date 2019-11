Argentine, la porte reste ouverte pour Icardi selon Scaloni

Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a envoyé un message sur Mauro Icardi, le buteur du PSG.

Le sélectionneur de l' , Lionel Scaloni, s'est exprimé en conférence de presse sur la situation de Mauro Icardi, qui n'a pas été retenu pour les matches amicaux contre le et l' et ce, malgré un début de saison des plus réussis avec le PSG.

« C’est un joueur que nous avons à l’esprit. Il joue de nouveau et retrouve du rythme après ne pas avoir joué en fin de saison dernière. C’est important de marquer des buts. Il est toujours dans notre agenda. Mais pas pour le moment car d’autres font aussi de bonnes choses. Il peut revenir à n’importe quel moment. La porte est toujours ouverte pour les meilleurs », a ainsi indiqué le sélectionneur argentin en conférence de presse.

Pour rappel, le buteur de l'Albiceleste a atterri l'été dernier au en prêt depuis l' , où il était mis à l'écart et dans une situation compliquée,.

Prêté avec option d’achat, l’attaquant devrait poursuivre l’aventure dans la capitale française, lui qui s’est bien adapté et enchaîne les buts. En tout cas, l'intéressé n'est pas contre, comme il a l'indiqué dans les médias.