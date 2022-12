Argentine - Coupe du monde 2022 : Lionel Messi envoie un message à la France et au Maroc

Après sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2022, l'Argentine de Lionel Messi rêve plus que jamais d'une troisième étoile.

Lionel Messi n'est plus qu'à une marche de son rêve : devenir champion du monde. Comme en 2014, l'attaquant du PSG sera au rendez-vous de la finale de la Coupe du monde, mais il espère avoir plus de réussite que lors de la finale au Brésil où l'Argentine s'était incliné en prolongations face à l'Allemagne de Manuel Neuer.

"Je ne sais pas si c'est ma meilleure Coupe du monde"

Lionel Messi a mené son équipe lors de la victoire 3-0 dans le choc de la demi-finale de mardi, en marquant un penalty et en offrant un autre but à Julian Alvarez. Le joueur de 35 ans disputera sa deuxième finale de Coupe du monde et devrait mettre un terme à sa carrière internationale après le tournoi, il est donc déterminé à remporter le trophée et a envoyé un message à la concurrence.

"Je ne sais pas si c'est ma meilleure Coupe du monde ou pas. J'en profite beaucoup depuis longtemps", a-t-il déclaré après la victoire. "Nous étions confiants dans le fait que ce groupe allait s'en sortir. Nous savons ce que nous sommes et nous demandons aux gens de croire en nous. Beaucoup de choses me sont passées par la tête. C'est très excitant de voir tout cela, les gens, la famille".

"Cela doit être fou en Argentine"

"Toute la Coupe du monde a été incroyable, ce que nous avons vécu et maintenant nous allons au dernier match, ce qui est ce que nous voulions. Nous savons qui nous sommes et nous sommes confiants quant à nos chances de gagner la Coupe du Monde ! Nous avons vécu des situations difficiles, d'autres très bonnes. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de spectaculaire. J'en profite avec tous ces gens et tous les Argentins qui sont dans notre pays. J'imagine que ça doit être fou", a conclu Lionel Messi.

Lionel Messi a ouvert le score lors du choc contre la Croatie en transformant un penalty, ce qui le place à égalité avec le Français Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de la compétition. La nation sud-américaine suivra avec attention les demi-finales restantes entre le Maroc et la France pour connaître le nom de son adversaire lors de la finale du 18 décembre.

Dimanche, Lionel Messi tentera d'offrir une troisième étoile à l'Argentine mais surtout de remporter le seul trophée majeur qui manque à son palmarès, la Coupe du monde, et ainsi rejoindre Diego Maradona dans la légende du football argentin et surtout marquer encore un peu plus de son nom l'histoire du football mondial.