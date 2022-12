VIDÉO - Lionel Messi marque contre l'Argentine et vainc enfin la malédiction

Lionel Messi entre un peu plus dans les livres d’histoire. Ce samedi, et lors de ce qui était le 1000e match de sa carrière, La Pulga a réussi à mettre fin à la malédiction qui le poursuivait depuis ses débuts en sélection. Il a marqué lors d’un match à élimination directe du Mondial.

A la 36e minute de la partie face à l’Australie, comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Monde au Qatar, il a trouvé la faille d’un tir du gauche et à ras de terre. Un but important à plus d’un titre. Il a lancé l’Albiceleste sur la voie du succès et stoppé la série noire qui l’accompagnait dans cette épreuve reine.

Avant ce match face aux Socceroos, Messi avait joué 8 matches à élimination directe du plus beau des tournois et sans jamais réussir à faire trembler les filets adverses. L’anomalie a été corrigée.

