Argentine, Angel Di Maria cartonne Jorge Sampaoli, "un étrange personnage"

Sélectionneur de l’Argentine durant le Mondial 2018 notamment, Sampaoli n’a pas laissé que de bons souvenirs à Di Maria.

C’est un été pour le moins réussi pour Angel Di Maria. Après plus de dix ans en sélection, l’Argentin a enfin décroché un trophée avec l’Albiceleste. Une Copa América 2021 tant attendue par tout un peuple mais aussi une grande partie de l’effectif, à l’image du Parisien, unique buteur en finale, et Lionel Messi.

De Messi, il en est également question puisque Di Maria a eu la bonne surprise de voir son compatriote et ami débarquer au PSG, courant août après n’avoir pas été en capacité de prolonger avec le Barça. Le travail de longue haleine de Di Maria en sélection a donc fini par payer même si les circonstances ont fait que la Pulga a été contraint de quitter sa Catalogne.

Qu’importe, l’ancien milieu du Real Madrid et de Manchester United est aux anges et a pris la direction de la sélection pour la trêve internationale le sourire aux lèvres. Ce qui n’a pas toujours été le cas avec l’Argentine. A l’occasion d’une interview accordée à TyC Sports, Angel Di Maria est revenu sur le passage de Jorge Sampaoli sur le banc de la sélection.

Une aventure qui s’est terminée un soir de France - Argentine à la Coupe du Monde 2018. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le Parisien ne garde pas forcément des bons souvenirs de sa relation avec son ancien sélectionneur.

"Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j'ai très bien commencé et mal fini, a-t-il rappelé dans cette interview. Il m'a dit des choses qui plus tard n'étaient pas comme ça, il m'a dit que c'était Léo (Messi), moi et le reste à chaque fois qu'il venait à Paris."

"Il me traitait comme si j’étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m’a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans explications. Le match suivant contre la Croatie, que nous perdions, je ne suis même pas allé m'échauffer. Le troisième match, contre le Nigeria, j’avais rejoué parce qu'il était évident qu'ils allaient mettre les plus grands joueurs, parce que la catastrophe arrivait."

Malgré son succès avec le Chili pendant de nombreuses années, Sampaoli n’a pas réussi à amener ce supplément d’âme qui aurait permis à l’Albiceleste de remporter un trophée avant 2021. Le caractère volcanique de l’actuel coach de l’OM y a également été pour beaucoup, à en croire Angel Di Maria.

"C'est une personne très étrange, a ajouté Fideo. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (manager de la sélection), il n'y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C'était dommage parce que c'était la dernière Coupe du monde de Masche (Javier Mascherano), et ça a fini par se passer de la pire des manières."

Angel Di Maria et Jorge Sampaoli auront la possibilité d’échanger à l’occasion du premier choc entre le PSG et l’OM qui se tiendra le 24 octobre prochain.