Arda Güler, le choix définitif

Arda Guler n'a eu droit qu'à une minute dans les arrêts de jeu pour le Real Madrid dimanche soir contre le Celta, mais il en a profité pour marquer

Le prodige turc a connu des débuts difficiles dans le football espagnol, manquant les six premiers mois à cause d'une série de blessures et ne faisant ses débuts qu'en janvier. Depuis, il est resté la plupart du temps sur le banc - il est entré en jeu à une minute du coup de sifflet final contre le Celta pour marquer.

"Le sentiment de marquer est incroyable. C'était un grand match et je félicite l'équipe d'avoir gagné 4-0. Je remercie ceux qui me soutiennent car la saison a été très difficile jusqu'à présent, mais j'espère que les choses iront mieux aujourd'hui", a-t-il déclaré à RMTV, comme le rapporte MD. La jeune vedette merengue a également souligné qu'il était heureux d'être dans "le meilleur club du monde", même si l'on dit qu'il pourrait être sur le point de le quitter. "Même si c'est difficile, je crois que j'ai la qualité et le caractère pour surmonter les difficultés".

Louangé par Ancelotti

Cela devrait contribuer à apaiser les tensions entre Guler et l'entraîneur Carlo Ancelotti. La star turque aurait l'intention de se battre pour sa place la saison prochaine au Real Madrid, malgré une concurrence féroce pour les minutes de jeu. De son côté, Ancelotti, irrité par son attitude sur le banc, estime qu'il serait préférable pour son développement qu'il soit prêté.

L'article continue ci-dessous

"Il a un grand talent qu'il a montré aujourd'hui", a déclaré Ancelotti. "Il aura, à l'avenir, je ne dis pas demain, plus de minutes. Sur le but qu'il a marqué, il a eu un dribble fantastique et une finition fantastique. Ce but est important pour lui, comme il l'est pour nous d'avoir un grand joueur".