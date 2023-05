Araujo livre son verdict sur le retour de Messi au Barça

Araujo a évoqué la possibilité d'un retour de Lionel Messi au club cet été.

Le FC Barcelone a conclu dimanche une incroyable campagne de Liga en remportant son premier titre de champion depuis 2019. L'équipe de Xavi Hernandez a prouvé qu'elle était la meilleure et la plus régulière du football espagnol cette saison.

Le succès du FC Barcelone repose sur sa défense. Ils n'ont encaissé que 13 buts en 34 matches de championnat depuis le début de la saison, et Ronald Araujo, qui a été au cœur de la ligne arrière, est ravi de ses coéquipiers défensifs, comme l'a indiqué Radio Sport 890 de l'Uruguay (via Sport).

"Nous avons réussi à former une famille, avec des jeunes et des vétérans, et c'est très important. Sur le plan défensif, nous avons réalisé une excellente saison. C'est spectaculaire de n'avoir encaissé que 13 buts, d'autant plus que nous venons de saisons précédentes où nous encaissions toujours des buts.

Araujo a également évoqué la possibilité d'un retour de Lionel Messi au club cet été. L'Uruguayen a joué aux côtés de Messi lors des dernières années de l'Argentin à Barcelone et Araujo a laissé la porte ouverte à un éventuel retour au pays.

"Nous n'en parlons pas dans le vestiaire, mais un joueur comme lui sera toujours le bienvenu au Barça.

La Liga se prononcera vendredi sur le plan de viabilité du FC Barcelone. S'il est approuvé, le club pourra alors commencer à prendre les dispositions nécessaires pour que Messi revienne au Barça pour une deuxième saison sensationnelle.