Après Turin, Jorge Mendes débarque à Paris

L’agent de Cristiano Ronaldo se trouve actuellement dans la capitale française selon nos informations.

A quelques jours de la clôture du marché des transferts, Jorge Mendes est en train de s’activer pour un nouveau point de chute pour son principal client, Cristiano Ronaldo. Il s’est rendu à Turin mercredi soir, mais aujourd’hui il a pris la direction d’une autre ville. Goal Italie est en mesure de confirmer qu’il se trouve actuellement à Paris.

Pas de réunion au programme avec le PSG

Si le célèbre agent est dans la capitale française, difficile de ne pas penser à un potentiel transfert au PSG. Cette possibilité avait été évoquée par les médias il y a quelques jours, mais il ne fut question que d’un potentiel engagement avec les vice-champions de France qu’en 2022 et la rumeur s’est de toute façon rapidement tassée. Avec ce rebondissement, il y a à se demander si le dossier en question existe bel et bien sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi et s’il a été relancé. Selon nos informations, il n’y a cependant aucun rendez-vous de programmé avec le board parisien dans les prochaines heures.

Réunir Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi, mais aussi toutes les autres stars de l’équipe francilienne serait à coup sûr un énorme coup de la part du club français, même si l’opération en question risque aussi de susciter des interrogations et des réserves sur le respect du fair-play financier.

Ronaldo à Paris pour remplacer Mbappé ?

La venue de Cristiano Ronaldo du côté du Parc pourrait également induire le départ prochain de Kylian Mbappé. Le Portugais remplaçant numériquement le Français au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino. Mais, on n’en est pas encore là. L’international tricolore se trouve toujours au club et les approches du Real Madrid en vue d’un transfert sont pour l’instant restées lettre morte.

En somme, avec cette visite inattendue à Paris, Jorge Mendes engendre plein de questions et de spéculations et il est le seul à même d’éclairer la curiosité générale. A moins aussi que le PSG ne se manifeste et commente les bruits de couloir.