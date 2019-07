Après Neymar, Leonardo évoque le cas Mbappé et sa relation avec Tuchel

Dans la suite de son entretien accordé au Parisien, Leonardo est revenu sur son entente avec Thomas Tuchel et la situation de Kylian Mbappé.

Lundi soir, le quotidien Le Parisien dévoilait un entretien de Leonardo dans lequel le directeur sportif du Paris Saint-Germain évoque la possibilité d'un transfert de Neymar cet été.

La suite de cette première sortie médiatique a été publiée ce mardi par le journal francilien. Il y est question de Kylian Mbappé, l'autre superstar du club de la capitale. Interrogé sur les revendications du jeune champion du monde lors de la cérémonie des trophées UNFP, Leonardo a partagé sa vision des choses. "Kylian, c'est spécial. Il a 20 ans et est déjà installé dans le top mondial. Être Kylian Mbappé, c'est déjà une responsabilité en soi. Après, la difficulté, c'est le monde du football et ce qu'il est devenu. Mais Kylian gère ça. Il a fait une saison 2016-2017 incroyable à , puis a géré un transfert important. La saison suivante, il joue une , il la gagne…".

Balayant d'un revers de main le sujet d'une éventuelle prolongation, Leonardo, qui assure "ne pas pouvoir faire de promesses", tient Kylian Mbappé en haute estime. "Il n'est pas question de savoir si c'est une priorité ou pas. Mbappé est là, il est très important pour le club, il n'y a aucun débat là-dessus. À la reprise de l'entraînement, lundi, il est arrivé avec une super attitude, le sourire. Comme toujours. Il est charismatique, les gens l'aiment beaucoup. C'est important d'avoir dans l'effectif un joueur comme lui, jeune, souriant".

"Un joueur comme Mbappé peut faire ce qu'il veut, évoluer n'importe où ou presque. Il a tellement de qualité : il est rapide, vif, agile, technique, il a une bonne frappe, il est intelligent, il a sens du placement, sait se créer des espaces… Il a tout (...) Jusque-là, il a un parcours irréprochable. C'est parfait. S'il continue 15 ans comme ça, il sera à la hauteur des Messi ou Ronaldo. À 34 ans, Ronaldo, il est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il tient sa vie, son corps… Eux, ils ont cette constance dans le travail, la discipline. C'est fondamental pour durer. Et c'est sur la durée que sera jugé Mbappé. Il a 20 ans, la maturité, il va avancer. C'est un joueur formidable. Oui, un joueur formidable…".

Le Brésilien a également évoqué ses relations avec Thomas Tuchel, qui font couler beaucoup d'encre depuis son arrivée. "On a parlé librement, de tout. Du côté technique, du club, des objectifs. C'est fluide entre nous, on a une entente vraiment directe, on parle de tout. Il était en poste quand je suis arrivé, c'est à moi de comprendre ce qu'il se passe, de faire en sorte d'être proche. Nos rapports sont sains, on fonctionne tranquillement", a-t-il expliqué.

"Il a deux ans de contrat. On ne discute même pas de ça. Tu gagnes, tu perds, c'est la vie. On avance", a poursuivi le dirigeant au sujet du technicien allemand. "Il a ses idées, claires. Il sait ce qu'il veut. Pour lui, c'était une première année à l'étranger, il est passé de la mentalité allemande à la française, bien différente. Il est en train d'apprendre. Mais je pense qu'il est solide, qu'il a ses convictions. Il a un bon groupe de travail".