Après Mbappé, le Real fonce sur Alphonso Davies

Un nouveau rebondissement vient de se produire dans le dossier Alphonso Davies.

Le Bayern Munich est en crise sur le terrain, avec cinq points de retard sur le Bayer Leverkusen en Bundesliga, une élimination en Coupe d'Allemagne et un retard dans le match de Ligue des champions contre la Lazio. En dehors du terrain, les choses ne semblent pas simples non plus.

Thomas Tuchel serait intéressé par un départ à Barcelone, tandis que Joshua Kimmich est une autre star qui envisage de quitter le club. De son côté, le Real Madrid poursuit son enquête sur le latéral gauche Alphonso Davies, qui continue de refuser les offres de prolongation de contrat du Bayern.

Le Real a une chance

Le média allemand Kicker rapporte que le Bayern estime également avoir été trop mou dans les négociations avec ses stars ces derniers temps, cédant à leurs exigences contractuelles. Munich a donc décidé de ne pas aller plus loin dans les négociations avec Davies, dont l'agent réclame 13 millions d'euros par an pour le Canadien. Cela profiterait aux Blancos, car le Bayern serait ouvert à une vente de Davies cet été s'il ne peut pas prolonger son bail au-delà de 2025.

L'article continue ci-dessous

Davies gagnera moins au Real Madrid, mais il semble se contenter de la capitale espagnole, où un groupe de jeunes joueurs passionnants est en train de s'unir. En outre, le Real Madrid s'est appuyé sur des joueurs pour l'aider dans ses efforts de recrutement ces dernières années, et Davies partage une forte amitié avec David Alaba, qui a accentué tous les avantages de la vie au Real Madrid pour lui.