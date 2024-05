Après Mbappé, le Real et le PSG se tirent la bourre pour un autre joueur

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid et le PSG se livrent une bataille pour un autre joueur.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à un mercato estival des plus compliqués. Le club va d’abord perdre sa grande vedette, Kylian Mbappé, qui devrait filer au Real Madrid cet été. Un départ qui contraint notamment le club francilien à recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts en attaque. En outre, le PSG compte également dans les autres secteurs dont la défense. Problème, le Real Madrid est passé à l’attaque pour la cible prioritaire du club et pourrait frustrer le PSG dans ce nouveau dossier.

La nouvelle ère du PSG sans Kylian Mbappé

Le départ imminent de Kylian Mbappé propulse le PSG dans une nouvelle ère. Le club parisien va désormais se consacrer à l’exécution de sa nouvelle politique de recrutement. Le PSG souhaite en effet, miser à présent, sur des jeunes prometteurs plutôt que des vedettes du football européen.

Getty

Les prémices de cette nouvelle politique se remarquent même déjà depuis l’été dernier avec le recrutement de Bradley Barcola et les prolongations de Warren Zaire-Emery et de Senny Mayulu en fin de saison. Le club ne compte pas cependant, s’arrêter et a fait de Leny Yoro, sa priorité pour la défense. Un dossier en bonne voie jusqu’à l’entrée en lice du Real Madrid.

Après Mbappé, le Real Madrid veut chiper Leny Yoro au PSG

Après plusieurs années de séduction et de dragues, le Real Madrid va enfin chiper Kylian Mbappé au PSG, cet été. Mais le club madrilène n’a visiblement pas fini de frustrer le club parisien. Alors que le PSG était en bonne voie pour recruter Leny Yoro, la Maison Blanche serait passée à l’attaque pour le jeune défenseur français de 18 ans.

A en croire le journaliste, Santi Aouna de Foot Mercato, le Real Madrid serait sur le point de transmettre une offre comprise entre 30 et 40 millions d’euros au LOSC pour Leny Yoro. Au courant de l’intérêt du PSG pour le défenseur lillois, le club merengue aurait en plus demandé au joueur de patienter et de rejeter les offres d’autres écuries.