Après Mahrez, une autre star du football maghrébin attendue à Al-Ahli

Le club saoudien d’Al-Ahli n’en a pas fini avec les emplettes estivales malgré la signature de la star algérienne Riyad Mahrez.

Le mercato estival en cours pourrait bien être historique pour le club saoudien d’Al-Ahli. La formation basée d’Al-Djeddah s’est assurée les services de nombreuses stars internationales, dont Riyad Mahrez, qui a signé vendredi. Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Mahrez associé à une star marocaine ?

Le recrutement de l’ancien attaquant de Manchester City avait suivi celui du Brésilien Roberto Firmino, du gardien sénégalais Edouard Mendy, et aussi de trois joueurs locaux Abdullah Atif, Samihan Al-Nabit et Fahd Al-Rashidi. On aurait pu penser que les responsables de ce club allaient se contenter de ces renforts. Il n'en est rien. D’autres gros coups sont prévus dans les jours à venir.

Le journaliste sportif local Hassan Abdel Qader a révélé que des contrats sont en préparations pour 4 autres joueurs étrangers et ils seront annoncés dans les semaines à venir.

La signature la plus imminente est celle du Français Allan Saint-Maximin, susceptible d’être bouclée durant le week-end. Ensuite, et c’est un véritable scoop, Abdel Qader a affirmé que le Marocain Sofyan Ambrabat va débarquer en provenance de la Fiorentina d’une semaine. Une nouvelle pour le moins surprenante dans la mesure où ce dernier était surtout annoncé à Manchester United ces derniers jours.

Boudebouz sur le départ ?

Par ailleurs, le journaliste a révélé le probable départ de l'arrière latéral macédonien, Ezjan Alyoski. Celui-ci serait conditionné à l’avenir de Ryad Boudebouz. C’est le nouveau coach de l’équipe, l’Allemand Matthias Jaissle, qui déterminera le sort de l’ancien sochalien.

Abdul Qadir a expliqué que si Boudebouz reste, il restera deux places pour deux joueurs étrangers. Et les postes ciblés sont un milieu défensif et un défenseur. Des rumeurs ont laissé entendre qu’Al-Ahli pourrait devancer Al-Hilal sur le dossier Marco Verratti et elles sont fausses. Il n’existerait aucun intérêt envers l’international italien du PSG.