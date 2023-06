Après le Real Madrid, un autre grand club lâche Kane

Personne ne veut de Harry Kane ! Un autre grand club lâche prise...

United a mis fin à son intérêt pour la signature de Kane des Spurs cet été, estimant que les coûts impliqués sont prohibitifs cet été. Le Guardian rapporte que United estime tout simplement qu'il n'a pas les moyens d'acheter le capitaine de l'équipe d'Angleterre au cours de la présente période de transfert.

Kane n'a plus qu'un an de contrat, mais le président des Spurs, Daniel Levy, ne serait pas disposé à accepter une vente au cours de cette période, alors que le Real Madrid pourrait également s'en emparer. Le président des Spurs, Daniel Levy, ne serait pas prêt à accepter une vente, même si le Real Madrid pourrait également s'y intéresser. United aurait l'impression de devoir revoir ses ambitions à la baisse et viserait Rasmus Hojlund de l'Atalanta, qui coûterait plus près de 50 millions de livres (63,4 millions de dollars).

Il reste à savoir si Kane quittera le club cet été, car le Real pourrait s'intéresser à Kylian Mbappé du PSG, alors que des rapports font état d'un désaccord entre le vainqueur de la Coupe du monde et le club.