Après le PSG, Nagelsmann se console avec le Real Madrid

Après l'échec des négociations avec le PSG, Nagelsmann est attendu au Real Madrid

Au cours des derniers mois, l'avenir de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid n'a cessé de faire l'objet de spéculations.

Cela s'explique par l'intérêt de la CBF à faire d'Ancelotti le prochain entraîneur de l'équipe nationale du Brésil. Le président de la Fédération, Ednaldo Rodrigues, s'est montré très ouvert sur le fait que l'Italien était leur premier choix, et des discussions devraient avoir lieu au cours des prochaines semaines.

En cas de départ d'Ancelotti, Florentino Perez sera chargé de lui trouver un remplaçant, et l'un des noms évoqués précédemment est celui de Julian Nagelsmann. L'ex-entraîneur du Bayern Munich est actuellement un agent libre, et il le restera puisque les négociations entre lui et le Paris Saint-Germain ont été rompues, selon L'Equipe (via Relevo).

En cas de départ d'Ancelotti cet été, Nagelsmann serait probablement l'un des favoris pour prendre les rênes du Real Madrid. Cependant, Ancelotti ayant déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait rester, son départ semble peu probable.