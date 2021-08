Après l’avoir humilié, Guardiola apporte son soutien à Arteta

Après lui avoir infligé une grosse déroute, Pep Guardiola a exprimé sa sympathie envers son ex-adjoint Mikel Arteta.

Manchester City a atomisé Arsenal ce samedi en Premier League. Les Eastlands l’ont emporté sur le large score de 5 buts à 0. Une vraie démonstration de force qui rajoute aux malheurs de Mikel Arteta, le coach de l’équipe londonienne. Déjà fortement menacé à son poste avant cette rencontre, l’entraineur espagnol se retrouve à présent sur un siège éjectable. Une situation qui désole forcément son homologue du jour, Pep Guardiola.

Guardiola connait très bien Arteta, puisqu’il l’a eu comme adjoint pendant de nombreuses saisons à l’Etihad Stadium. Il sait que le résultat du jour ne fait pas les affaires de son ami, alors il a cherché à lui trouver des circonstances atténuantes. « Arteta sait combien je l'aime. Pendant les deux ou trois ans où il était ici, il était important pour ce que nous avons construit, a-t-il commencé par confier sur BBC Sports. Les gens veulent des résultats tout de suite. Mais avec les joueurs qu'il avait aujourd'hui, Ben White, Thomas Partey manquaient, beaucoup de joueurs dans lesquels ils avaient investi manquaient, il était certain que ça allait être difficile ».

« Arteta peut encore faire du bon travail Arsenal »

Guardiola demeure certain que son compatriote reste l’homme de la situation chez les Gunners. Et il l’a encouragé dans la difficile tâche qui l’attend après la trêve internationale : « Je connais son intelligence en tant que manager et en tant que leader, dès que tout le monde sera de retour, il fera un excellent travail. Je le sais parce que je le connais, je connais le travail qu'il peut faire ».

Des mots qu’Arteta a certainement dû apprécier. S’exprimant ensuite à son tour devant les journalistes, il a promis de tout faire pour redresser son équipe. «Pour moi, c’est une fierté et une énorme source de motivation de tenter de changer la situation. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des trois dernières semaines, nous sommes dans une position difficile. La pause internationale nous fera du bien pour récupérer certains des grands joueurs qui nous manquent en ce moment et j'espère que nous rebondirons », a-t-il lâché.

Après s’être mesurés successivement à Brentford (0-2), à Chelsea (0-2) et à Manchester City (0-5) donc, les Gunners vont voir le calendrier du championnat devenir plus clément. Lors des deux prochaines journées, ils défieront Norwich City et Burnley. S’en suivra le derby contre Tottenham, prévu le 26 septembre à domicile.